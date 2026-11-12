Mieszkaniec zobaczył ją na swoim balkonie. To prawdziwa rzadkość w mieście!

Niespodziewany gość na balkonie

Było popołudnie 3 listopada, gdy dyżurna straży miejskiej odebrała zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca. Na jego balkonie znajdował się ptak, który potrzebował pomocy. Pod wskazany adres udał się patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze sprawnie i bezpiecznie odłowili osłabionego ptaka.

Szybko okazało się, że niezwykłym gościem była sowa włochatka - niewielka, rzadka sowa, którą łatwo rozpoznać po dużej głowie z jasną szlarą o charakterystycznych białych „brwiach” i żółtych tęczówkach oczu.

Ze względu na trudności z poruszaniem się, strażnicy ostrożnie przetransportowali ptaka do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO, gdzie natychmiast objęto go fachową opieką weterynaryjną.

Sowa włochatka - gatunek chroniony w Polsce

Przy okazji interwencji straży miejskiej warto przypomnieć, że sowa włochatka (Aegolius funereus) to gatunek ściśle chroniony w Polsce, który na co dzień zamieszkuje przede wszystkim stare lasy iglaste.

Jej obecność w miejskim środowisku jest prawdziwą rzadkością i stanowi zazwyczaj sygnał, że ptak zgubił się podczas wędrówki lub z innych powodów potrzebuje pilnej pomocy specjalistów.

Dzięki szybkiej interwencji stołecznych strażników i trosce mieszkańców ta mała sowa ma szansę na powrót do naturalnego środowiska.

Warszawski Bieg Niepodległości