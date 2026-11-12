Koszmarny wypadek w warszawskim metrze! 38-latek wpadł między pociąg a peron

- Do wypadku doszło około godz. 9 na stacji Metro Młociny.
- 38-latek zatoczył się podczas wysiadania i wpadł między stojący pociąg a peron.
- Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Został przewieziony do szpitala.
- Utrudnienia objęły linię M1. Uruchomiono autobusy ZA METRO i zmieniono kursowanie tramwajów linii 2.
Wypadek na stacji Metro Młociny. 38-latek trafił do szpitala
O szczegółach zdarzenia poinformowała se.pl kom. Małgorzata Wersocka, rzeczniczka komisariatu metra. Jak przekazała, około godz. 9 mężczyzna podczas wysiadania z pociągu zatoczył się i wpadł między wagon a peron.
Rzeczniczka podkreśliła, że pociąg w chwili zdarzenia stał, nie poruszał się. Od 38-latka wyczuwalna była woń alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
Utrudnienia w kursowaniu metra M1
W związku ze zdarzeniem i utrudnieniami technicznymi Warszawski Transport Publiczny zmienił organizację ruchu na pierwszej linii metra. Zgodnie z aktualizowanym komunikatem pociągi M1 kursują na skróconej trasie: Kabaty – Dworzec Gdański – Kabaty.
Uruchomiono także autobusową linię zastępczą ZA METRO na trasie:
- Metro Młociny 20,
- Kasprowicza,
- Sacharowa,
- Żeromskiego,
- Słowackiego,
- Mickiewicza,
- Andersa,
- Muranowska 04.
Zmiany w kursowaniu tramwajów
Utrudnienia dotyczą także komunikacji tramwajowej. Wybrane kursy linii 2 skierowano na zmienioną trasę: ulicami Marymoncką, Słowackiego, Andersa, Stawki i do Muranowskiej.
Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i uwzględnić zmiany przy planowaniu podróży.