Koszmarny wypadek w warszawskim metrze! 38-latek wpadł między pociąg a peron

Do wypadku doszło około godz. 9 na stacji Metro Młociny.

38-latek zatoczył się podczas wysiadania i wpadł między stojący pociąg a peron.

Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Został przewieziony do szpitala.

Utrudnienia objęły linię M1. Uruchomiono autobusy ZA METRO i zmieniono kursowanie tramwajów linii 2.

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Wypadek na stacji Metro Młociny. 38-latek trafił do szpitala

O szczegółach zdarzenia poinformowała se.pl kom. Małgorzata Wersocka, rzeczniczka komisariatu metra. Jak przekazała, około godz. 9 mężczyzna podczas wysiadania z pociągu zatoczył się i wpadł między wagon a peron.

Rzeczniczka podkreśliła, że pociąg w chwili zdarzenia stał, nie poruszał się. Od 38-latka wyczuwalna była woń alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Utrudnienia w kursowaniu metra M1

W związku ze zdarzeniem i utrudnieniami technicznymi Warszawski Transport Publiczny zmienił organizację ruchu na pierwszej linii metra. Zgodnie z aktualizowanym komunikatem pociągi M1 kursują na skróconej trasie: Kabaty – Dworzec Gdański – Kabaty.

Uruchomiono także autobusową linię zastępczą ZA METRO na trasie:

Metro Młociny 20,

Kasprowicza,

Sacharowa,

Żeromskiego,

Słowackiego,

Mickiewicza,

Andersa,

Muranowska 04.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Utrudnienia dotyczą także komunikacji tramwajowej. Wybrane kursy linii 2 skierowano na zmienioną trasę: ulicami Marymoncką, Słowackiego, Andersa, Stawki i do Muranowskiej.

Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i uwzględnić zmiany przy planowaniu podróży.