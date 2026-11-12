Koszmarny wypadek w warszawskim metrze! 38-latek wpadł między pociąg a peron

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-12 10:09

Niebezpieczna sytuacja na stacji Metro Młociny w Warszawie. W czwartek, 12 listopada, 38-letni mężczyzna podczas wysiadania z pociągu zatoczył się i wpadł w przestrzeń między wagonem a peronem. Pasażer został przewieziony do szpitala. Wypadek spowodował utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra.

Pociąg warszawskiego metra linii M1 na stacji. O wypadku na stacji Młociny przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Amadeusz Calik / Super Express Metro w Warszawie nie kursuje 1.07.2025 r. Jak dojechać do centrum, na Młociny i na Kabaty?
  • Do wypadku doszło około godz. 9 na stacji Metro Młociny.
  • 38-latek zatoczył się podczas wysiadania i wpadł między stojący pociąg a peron.
  • Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Został przewieziony do szpitala.
  • Utrudnienia objęły linię M1. Uruchomiono autobusy ZA METRO i zmieniono kursowanie tramwajów linii 2.
Przejechaliśmy się przez nowe stacje metra w Warszawie. Robią wrażenie!

Wypadek na stacji Metro Młociny. 38-latek trafił do szpitala

O szczegółach zdarzenia poinformowała se.pl kom. Małgorzata Wersocka, rzeczniczka komisariatu metra. Jak przekazała, około godz. 9 mężczyzna podczas wysiadania z pociągu zatoczył się i wpadł między wagon a peron.

Rzeczniczka podkreśliła, że pociąg w chwili zdarzenia stał, nie poruszał się. Od 38-latka wyczuwalna była woń alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Utrudnienia w kursowaniu metra M1

W związku ze zdarzeniem i utrudnieniami technicznymi Warszawski Transport Publiczny zmienił organizację ruchu na pierwszej linii metra. Zgodnie z aktualizowanym komunikatem pociągi M1 kursują na skróconej trasie: Kabaty – Dworzec Gdański – Kabaty.

Uruchomiono także autobusową linię zastępczą ZA METRO na trasie:

  • Metro Młociny 20,
  • Kasprowicza,
  • Sacharowa,
  • Żeromskiego,
  • Słowackiego,
  • Mickiewicza,
  • Andersa,
  • Muranowska 04.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Utrudnienia dotyczą także komunikacji tramwajowej. Wybrane kursy linii 2 skierowano na zmienioną trasę: ulicami Marymoncką, Słowackiego, Andersa, Stawki i do Muranowskiej.

Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i uwzględnić zmiany przy planowaniu podróży.

ROLKI