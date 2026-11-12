Awaria metra w Warszawie. Pociągi M1 kursują na skróconej trasie

Metro M1 kursuje między Kabatami a stacją Słodowiec.

Odcinek na północ od Słodowca nie jest obsługiwany przez pociągi.

WTP uruchamia autobusową linię zastępczą ZA METRO.

Przejechaliśmy się przez nowe stacje metra w Warszawie. Robią wrażenie!

Awaria metra w Warszawie. Pociągi linii M1 na skróconej trasie

Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu M1. Zgodnie z komunikatem z godz. 9.05 pociągi kursują na trasie Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty. Przyczyną zmian są problemy techniczne. W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących awarii.

Komunikacja zastępcza ZA METRO. Jak kursują autobusy WTP?

W związku z utrudnieniami uruchamiana jest autobusowa linia zastępcza ZA METRO. Autobusy kursują na trasie:

Metro Młociny 20,

Kasprowicza,

Sacharowa,

Marymoncka,

Metro Słodowiec 04.

Pasażerowie powinni sprawdzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego przed rozpoczęciem podróży. Nie podano jeszcze, kiedy pociągi wrócą do kursowania na pełnej trasie.