Awaria metra w Warszawie. Pociągi M1 kursują na skróconej trasie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-12 9:29

Poranne utrudnienia dla pasażerów warszawskiego metra. W czwartek, 12 listopada, wystąpiły problemy techniczne na pierwszej linii metra. Pociągi nie kursują na całej trasie, a część podróżnych musi skorzystać z autobusów zastępczych.

Łącznik metro Centrum – PKP Warszawa Śródmieście
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Podziemny łącznik między stacją metra Centrum a stacją PKP Warszawa Śródmieście znacząco ułatwi przesiadki.
  • Metro M1 kursuje między Kabatami a stacją Słodowiec.
  • Odcinek na północ od Słodowca nie jest obsługiwany przez pociągi.
  • WTP uruchamia autobusową linię zastępczą ZA METRO.
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Awaria metra w Warszawie. Pociągi linii M1 na skróconej trasie

Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu M1. Zgodnie z komunikatem z godz. 9.05 pociągi kursują na trasie Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty. Przyczyną zmian są problemy techniczne. W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących awarii.

Komunikacja zastępcza ZA METRO. Jak kursują autobusy WTP?

W związku z utrudnieniami uruchamiana jest autobusowa linia zastępcza ZA METRO. Autobusy kursują na trasie:

  • Metro Młociny 20,
  • Kasprowicza,
  • Sacharowa,
  • Marymoncka,
  • Metro Słodowiec 04.

Pasażerowie powinni sprawdzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego przed rozpoczęciem podróży. Nie podano jeszcze, kiedy pociągi wrócą do kursowania na pełnej trasie.

ROLKI