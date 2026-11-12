Awaria metra w Warszawie. Pociągi M1 kursują na skróconej trasie

- Metro M1 kursuje między Kabatami a stacją Słodowiec.
- Odcinek na północ od Słodowca nie jest obsługiwany przez pociągi.
- WTP uruchamia autobusową linię zastępczą ZA METRO.
Awaria metra w Warszawie. Pociągi linii M1 na skróconej trasie
Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu M1. Zgodnie z komunikatem z godz. 9.05 pociągi kursują na trasie Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty. Przyczyną zmian są problemy techniczne. W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących awarii.
Komunikacja zastępcza ZA METRO. Jak kursują autobusy WTP?
W związku z utrudnieniami uruchamiana jest autobusowa linia zastępcza ZA METRO. Autobusy kursują na trasie:
- Metro Młociny 20,
- Kasprowicza,
- Sacharowa,
- Marymoncka,
- Metro Słodowiec 04.
Pasażerowie powinni sprawdzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego przed rozpoczęciem podróży. Nie podano jeszcze, kiedy pociągi wrócą do kursowania na pełnej trasie.