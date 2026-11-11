Zabójstwo księdza w Siedlcach. Napastnik z młotkiem zaatakował również sprzątaczkę

Od dramatycznych wydarzeń, które trwale zapisały się w kryminalnej historii Siedlec, mija właśnie pięć lat. Wszystko rozegrało się w nocy z 11 na 12 listopada 2021 roku, kiedy w miejskim parku odnaleziono leżącego w kałuży krwi 35-letniego franciszkanina, ojca Adama Ś. Nieznany wówczas napastnik zadał duchownemu kilka bardzo silnych ciosów młotkiem w tył głowy. Chociaż lekarze przez kilkanaście godzin próbowali uratować życie mężczyzny, ich walka zakończyła się niepowodzeniem.

Za tym brutalnym atakiem stał 23-letni wówczas Rafał J., który pochodził z pobliskiej miejscowości Kowies i był dobrze zapowiadającym się sztangistą. Młody sportowiec miał na swoim koncie medale oraz perspektywę udanej kariery, jednak z niewyjaśnionych powodów wkroczył na przestępczą ścieżkę i zaczął zabijać. Jego pierwszą, zupełnie przypadkową ofiarą okazał się właśnie zamordowany zakonnik.

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Ataki młotkiem w Sokołowie Podlaskim i kolejne ofiary Rafała J.

Prowadzący sprawę funkcjonariusze bardzo szybko ustalili, że zamordowanie duchownego nie było jedynym przestępstwem popełnionym przez Rafała J. Mężczyzna podczas swoich ataków działał w sposób przerażająco wręcz powtarzalny.

Kolejna tragedia rozegrała się dwa miesiące później, dokładnie 18 stycznia 2022 roku, na terenie Sokołowa Podlaskiego. Napastnik zaatakował tam wracającą z pracy 49-letnią obywatelkę Ukrainy, Nadię, której zadał młotkiem aż dziesięć uderzeń.

Seria brutalnych napaści na Mazowszu obejmowała także inne zdarzenia. Zaledwie dobę przed śmiercią Nadii sprawca usiłował zamordować Marcina S., jednak mężczyzna zdołał się obronić i cudem uciekł. Mniej szczęścia miał kolejny mieszkaniec Sokołowa, który w wyniku odniesionych obrażeń został trwale okaleczony. Co więcej, zatrzymanie i pobyt w areszcie nie powstrzymały agresji Rafała J., który w celi, pozbawiony młotka, próbował zabić współwięźnia przy użyciu metalowego taboretu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie Rafała J.

Wielomiesięczny proces zakończył się werdyktem, który wywołał u wielu osób ogromne zaskoczenie. Sąd Okręgowy w Siedlcach oparł się na ekspertyzie biegłych psychiatrów i uznał oskarżonego Rafała J. za osobę całkowicie niepoczytalną. Specjaliści zdiagnozowali u niego schizofrenię paranoidalną oraz ocenili, że w momencie dokonywania ataków nie rozumiał on znaczenia swoich czynów, gdyż kierowały nim urojenia oraz „głosy w głowie”.

W świetle obowiązujących przepisów prawa mężczyzna nie mógł trafić do zwykłego więzienia. Sąd zdecydował o umieszczeniu sprawcy na bezterminowym leczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Podczas ogłaszania tej decyzji sądu obecna na sali siostra zamordowanego ojca Adama nie kryła łez.

Mieszkańcy Siedlec i Sokołowa Podlaskiego boją się powrotu zabójcy

Mimo upływu pięciu lat od tamtych krwawych zdarzeń lokalna społeczność wciąż pamięta o tragedii, a ludzie żyją w strachu przed ewentualnym wyjściem sprawcy ze szpitala.