Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Uczestnicy mówią nam, dlaczego przyszli: "Mamy dość tego rządu!" [RELACJA NA ŻYWO]

Wymarsz zaplanowano na godz. 14.30 z ronda Dmowskiego.

Organizatorzy spodziewają się nawet pół miliona uczestników.

Trasę zabezpieczą dodatkowe siły policji i niemal tysiąc osób zaangażowanych przez organizatorów.

Marsz Niepodległości 2025

Trasa Marszu Niepodległości

Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Dotarcie na miejsce planowane jest około godz. 16.30. Tam odbędą się koncerty i wspólne odtańczenie poloneza. Wydarzenia towarzyszące rozpoczęły się o godz. 9 w Miasteczku Niepodległości przy Pałacu Kultury i Nauki.

Policja szykuje dodatkowe siły

Do zabezpieczenia wydarzenia skierowano funkcjonariuszy z innych województw. Organizatorzy zapewniają także niemal tysiąc osób do ochrony i pomocy uczestnikom, w tym ratowników medycznych.

Po sobotnim ataku w Krakowie pojawiały się pytania o bezpieczeństwo marszu. Organizatorzy potwierdzili jednak, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem.

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