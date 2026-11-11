Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Uczestnicy mówią nam, dlaczego przyszli: "Mamy dość tego rządu!" [RELACJA NA ŻYWO]

- Wymarsz zaplanowano na godz. 14.30 z ronda Dmowskiego.
- Organizatorzy spodziewają się nawet pół miliona uczestników.
- Trasę zabezpieczą dodatkowe siły policji i niemal tysiąc osób zaangażowanych przez organizatorów.
Trasa Marszu Niepodległości
Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Dotarcie na miejsce planowane jest około godz. 16.30. Tam odbędą się koncerty i wspólne odtańczenie poloneza. Wydarzenia towarzyszące rozpoczęły się o godz. 9 w Miasteczku Niepodległości przy Pałacu Kultury i Nauki.
Policja szykuje dodatkowe siły
Do zabezpieczenia wydarzenia skierowano funkcjonariuszy z innych województw. Organizatorzy zapewniają także niemal tysiąc osób do ochrony i pomocy uczestnikom, w tym ratowników medycznych.
Po sobotnim ataku w Krakowie pojawiały się pytania o bezpieczeństwo marszu. Organizatorzy potwierdzili jednak, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem.
RELACJA NA ŻYWO
Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie
Uwagę uczestników przyciąga także mężczyzna ubrany w zbroję husarską. Przyjechał z okolic Łasku, by reprezentować husarię i przypominać o historii Polski. To jego pierwszy Marsz Niepodległości.
– Przyjechałem, żeby dumnie reprezentować husarię. Chcę promować historię Polski i wierność Bogu. Jestem wierny Polsce i zamierzam przejść całą trasę w zbroi, bez żadnej przerwy – opowiada.
Na marszu jest również Janusz z Ząbek, który regularnie uczestniczy w wydarzeniu.
– Jestem tutaj, bo jestem Polakiem i uważam, że to mój obowiązek. Zawsze biorę udział w marszu – mówi rozmówca.
Marta z Nowej Soli przyjechała do Warszawy po raz pierwszy. Jak relacjonuje reporter, kobieta poczuła potrzebę, by wziąć udział w tegorocznym marszu. Chce przejść całą trasę razem z mężem.
– Chcę przejść cały marsz z mężem i pokazać, że kocham Polskę – deklaruje.
Dla Darii z Łodzi to pierwszy Marsz Niepodległości w Warszawie. Kobieta przyjechała, bo od dawna chciała w ten sposób uczcić 11 listopada. Jak opowiada reporterowi, atmosfera na miejscu jest ciepła i przyjazna.
– To mój pierwszy raz na marszu w Warszawie. Zawsze chciałam przyjechać i uczcić 11 listopada właśnie tutaj. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Zamierzam przejść całą trasę – mówi nam Daria.
Na miejscu widzimy ogromne siły policyjne, które zabezpieczają wydarzenie.
- Wszystko wskazuje na to, że w tym roku przyszło więcej osób, niż w latach poprzednich. Poruszanie się w tłumie sprawa problemy - donosi jeden z naszych reporterów.
Uczestnicy porannego zgromadzenia zapowiadali, że przed południem przeniosą się w okolice ronda Dmowskiego.
W rejonie Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się liczne siły policji i kilkanaście radiowozów. Dojazd do alei Szucha jest zablokowany z obu stron – od placu na Rozdrożu i od placu Unii Lubelskiej. Na ulicy ustawiono betonowe bariery oraz pojazdy policji i straży miejskiej.
Jednocześnie od rana przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie gromadzą się protestujący. Przed południem było tam już kilkadziesiąt osób, a kolejne grupy dołączały do zgromadzenia. Wielu uczestników przyniosło biało-czerwone flagi.
Transmisje online mają pokazać nie tylko sam przemarsz, ale również przemówienia ze Sceny Niepodległości na błoniach Stadionu Narodowego. W sieci mają pojawić się relacje z wydarzeń towarzyszących marszowi.
Osoby, które nie dotrą do Warszawy, będą mogły śledzić wydarzenie w telewizji, internecie i na kanałach organizatorów.
W południe odbywają się główne uroczystości państwowe przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Ulice w sąsiedztwie placu Piłsudskiego są zamknięte dla ruchu do godz. 14. Obowiązują tam również ograniczenia w parkowaniu.
Autobusy i tramwaje kursują objazdami, omijając śródmieście. ZTM poleca pasażerom korzystanie z metra oraz pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Na trasie między Dworcem Zachodnim, Centralnym lub Śródmieściem a Dworcem Wschodnim można w ten sposób ominąć utrudnienia w centrum.
Kierowcy muszą omijać Aleje Jerozolimskie i Marszałkowską, które są zamknięte dla ruchu. Utrudnienia dotyczą także kierowców w związku z Biegiem Niepodległości. Wyłączono z ruchu Aleję Jana Pawła II, ulicę Chałubińskiego i część Alei Niepodległości.
Biało-czerwone barwy widać nie tylko na ulicach, ale także na Dworcu Centralnym. Do Warszawy przyjeżdżają kolejne grupy uczestników obchodów. W tłumie można spotkać również turystów, którzy próbują odnaleźć drogę do swoich hoteli.
Na rondzie Dmowskiego odbywa się różaniec w intencji ojczyzny, prowadzony przez kapelana prezydenta.
– Jest dosyć zimno, acz widzę, że entuzjazmu ludziom nie brakuje – mówi Jakub Szyda.
Na razie jest spokojnie, choć w tłumie słychać polityczne hasła.
Wokół ronda Dmowskiego gromadzą się uczestnicy Marszu Niepodległości. Według szacunków naszego reportera na miejscu jest już od kilku do 10 tysięcy osób. Teren został odgrodzony przez straż marszu.
Rozpoczynamy relację na żywo z Marszu Niepodległości 2026 w Warszawie.
W stolicy trwają już wydarzenia związane z obchodami 11 listopada. Główna część marszu ruszy o godz. 14.30 z ronda Dmowskiego. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji, a w wydarzeniu ma uczestniczyć prezydent Karol Nawrocki. Będziemy informować o sytuacji na trasie, utrudnieniach i najważniejszych wydarzeniach.