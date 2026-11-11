Jedna z ofiar zamachu w Krakowie przewieziona do Warszawy. To młoda kobieta

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-11 11:29

Kolejna informacja o stanie poszkodowanych w krwawym ataku na krakowskim Rynku Głównym. 27-letnia kobieta, która doznała obrażeń wątroby, została przetransportowana do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie.

  • Jedną z poszkodowanych, 27-letnią Polkę, przewieziono z Krakowa do szpitala w Warszawie.
  • W pięciu krakowskich placówkach pozostaje 11 rannych. Stan jednej osoby określono jako stabilny, ale ciężki.
  • W ciężkim stanie nadal jest 27-letni policjant Artur Morański.
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Ranna kobieta trafiła do szpitala w Warszawie

O transporcie 27-latki poinformował w środę PAP rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski. Kobieta została przewieziona do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. Wcześniej o planach przeniesienia pacjentki informowali przedstawiciele krakowskiego szpitala wojskowego. Kobieta doznała obrażeń wątroby.

Tragedia w Krakowie
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11 osób nadal leczonych w Krakowie. Jedna w ciężkim stanie

Obecnie w pięciu krakowskich szpitalach przebywa 11 osób rannych podczas sobotniego ataku. Jak przekazał rzecznik wojewody, stan poszkodowanych jest stabilny. W przypadku jednej osoby lekarze określają go jako stabilny, ale ciężki.

W ciężkim stanie pozostaje 27-letni policjant Artur Morański. We wtorek został przeniesiony ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

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Sześć ofiar śmiertelnych po ataku na Rynku Głównym

Do tragedii doszło w sobotę. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej. W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było dwóch policjantów oraz sam napastnik, który zmarł w szpitalu w poniedziałek.

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