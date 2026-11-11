Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Policja zablokowała ulice przed Marszem Niepodległości

POLICJA BYŁA NA MIEJSCU W KRAKOWIE

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym i zbiórka na Marsz Niepodległości

W środowy poranek w okolicach gmachu Trybunału Konstytucyjnego stawiło się kilkudziesięciu demonstrantów, z których wielu przyniosło ze sobą biało-czerwone flagi. Zgromadzenie przebiegało spokojnie, a zebrani skupili się na słuchaniu dyskusji prowadzonych ze sceny ulokowanej w miasteczku protestacyjnym.

Zgodnie z planem uczestnicy demonstracji jeszcze przed południem zamierzają przemieścić się w okolice ronda Dmowskiego. Właśnie z tego punktu o godzinie 14.30 ma wystartować tegoroczny Marsz Niepodległości.

Aleja Szucha w Warszawie zablokowana przez policję i betonowe zapory

Okolice miejsca manifestacji zabezpieczają liczne siły policyjne wspierane przez kilkanaście radiowozów, podczas gdy bezpośrednio przy bramie Trybunału Konstytucyjnego ustawiono niewielką grupę mundurowych, którzy pilnują wejścia na teren instytucji.

Wjazd w aleję Szucha jest całkowicie niemożliwy z obu kierunków, zarówno od strony placu na Rozdrożu, jak i placu Unii Lubelskiej, ponieważ drogę zagrodzono betonowymi barierami oraz pojazdami policji i straży miejskiej. Dodatkowo bezpośrednio na pasie ruchu przed budynkiem Trybunału rozstawiono namiot opatrzony symbolami Ruchu Obrony Granic.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Atmosfera wokół instytucji zaostrzyła się po 30 października, kiedy reprezentanci grupy wybranej na sędziów TK w obecnej kadencji Sejmu ogłosili, że najstarsza stażem sędzia Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym. Wówczas wydała ona także zarządzenie nakazujące przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Na te działania zareagował Bogdan Święczkowski, który wydał oświadczenie podkreślające, że jako prezes Trybunału pozostaje on jedynym administratorem gmachu. W efekcie tych wydarzeń demonstracja przed siedzibą instytucji przybrała na sile, a wśród protestujących zaczęli pojawiać się politycy powiązani między innymi z Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją.