Marsz Niepodległości pod specjalnym nadzorem. Służby zamienią Warszawę w twierdzę

Marsz Niepodległości w Warszawie. Trasa przemarszu po zamachu w Krakowie

Jak każdego roku, w środę 11 listopada uczestnicy Marszu Niepodległości zgromadzą się na warszawskim rondzie Dmowskiego. Zgodnie z harmonogramem oficjalne otwarcie wydarzenia oraz odśpiewanie hymnu nastąpi o godzinie 14, natomiast sam przemarsz ruszy pół godziny później, o 14.30.

Uczestnicy zgromadzenia przejdą Alejami Jerozolimskimi oraz mostem Poniatowskiego, kierując się bezpośrednio na błonia Stadionu Narodowego. W tym miejscu zaplanowano dalsze wydarzenia oraz koncerty w ramach Sceny Niepodległości. Według założeń organizatorów cała uroczystość dobiegnie końca około godziny 20.

W tym roku manifestacja odbędzie się zaledwie kilka dni po dramatycznych wydarzeniach na krakowskim Rynku Głównym. Uzbrojony sprawca wjechał tam samochodem w sam środek miasta i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów.

Tragedia z Krakowa wymusiła na służbach natychmiastowe zaostrzenie środków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie gromadzą się tłumy. Na stołeczne ulice skierowano więcej patroli, a szczególnym nadzorem objęto ścisłe centrum, Stare Miasto, Trakt Królewski oraz inne strefy o dużym natężeniu ruchu pieszego.

🔵 Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy. 6 listopada 2026 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy 11 listopada 2026 r. ➡️https://t.co/GLL2ivQKtq— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 9, 2026

Zabezpieczenie Marszu Niepodległości. Zakaz noszenia broni i pirotechniki w Warszawie

Nad bezpieczeństwem 11 listopada czuwać będą nie tylko funkcjonariusze ze stołecznego garnizonu. Do stolicy ściągane są dodatkowe posiłki z kraju, w tym doświadczeni funkcjonariusze oddziałów prewencji.

Generał inspektor Marek Boroń, komendant główny policji, zapewnił o dyslokacji odpowiednich sił zarówno do Warszawy, jak i do innych polskich miast. Decyzję tę poprzedziła specjalna odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której uczestniczyli wojewoda mazowiecki oraz reprezentanci policji, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu święta, 11 listopada, w całej stolicy wprowadzony zostanie czasowy zakaz noszenia i przemieszczania każdego rodzaju broni, nawet jeśli jest ona rozładowana. Z obostrzeń wyłączeni będą wyłącznie pracownicy ochrony oraz członkowie misji dyplomatycznych, co oznacza, że restrykcje dotkną również myśliwych i członków kół strzeleckich.

Dodatkowym środkiem ostrożności, o którym zdecydował wojewoda mazowiecki, jest całkowity zakaz posiadania i odpalania materiałów pirotechnicznych. Przedstawiciele służb informują również o planowanych restrykcjach w ruchu dronów nad miastem.

Bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków jest naszym priorytetem. https://t.co/OWy8VKi9im— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 7, 2026

Krakowskie Przedmieście zamknięte. Betonowe zapory i decyzje Rafała Trzaskowskiego

Miejskie służby, działając na wniosek policji, rozpoczęły montaż pierwszych zabezpieczeń już w sobotę, 7 listopada. Na Krakowskim Przedmieściu stanęły betonowe bariery, które blokują nieuprawnionym pojazdom wjazd na odcinek od ulicy Miodowej do Świętokrzyskiej. Choć fragment ten został całkowicie wyłączony z ruchu kołowego i autobusowego, nadal pozostaje dostępny dla pieszych oraz rowerzystów.

Betonowe blokady ustawiono w kilku kluczowych punktach stolicy:

- u zbiegu ulic Świętokrzyskiej oraz Nowego Światu,

- w miejscach, gdzie Krakowskie Przedmieście łączy się z ulicami Karową, Królewską, Ossolińskich oraz Tokarzewskiego-Karaszewicza,

- w okolicach Skweru Hoovera,

- na skrzyżowaniu ulic Senatorskiej i Miodowej.

Zmiany organizacyjne objęły również ulicę Bednarską, gdzie wprowadzono ruch w obu kierunkach i całkowicie zakazano postoju pojazdów.

Głównym celem ustawienia fizycznych barier jest ochrona zgromadzonych tłumów przed ewentualnym staranowaniem przez pojazdy. Jest to bezpośrednia odpowiedź na taktykę terrorysty z Krakowa, który wykorzystał samochód, aby wedrzeć się w strefę pełną ludzi.

Niezależnie od tego włodarz stolicy Rafał Trzaskowski nakazał zachowanie wzmożonej czujności miejskim służbom dyżurnym, Straży Miejskiej oraz Stołecznemu Centrum Bezpieczeństwa. Operatorzy miejskiego monitoringu otrzymali wytyczne, aby zwracać szczególną uwagę na porzucone bagaże, próby sforsowania zamkniętych wjazdów oraz niezgłoszone wcześniej zgromadzenia osób.

Nikt nie zamierza zakazać marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja. Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz. Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 8, 2026

Utrudnienia w Warszawie 11 listopada. Zamknięte ulice i objazdy autobusów

Wdrożone rygory bezpieczeństwa już teraz dają się we znaki pasażerom warszawskiej komunikacji miejskiej. W związku z odcięciem Krakowskiego Przedmieścia na trasy objazdowe skierowano autobusy linii 106, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 oraz N44.

Z użytku całkowicie wyłączono następujące przystanki autobusowe:

- Plac Zamkowy 01 oraz 02,

- Hotel Bristol 01 oraz 02,

- Uniwersytet 01 oraz 02.

Kolejne korekty w rozkładach jazdy wejdą w życie 10 i 11 listopada. Trasy objazdowe będą wówczas na bieżąco modyfikowane w zależności od przebiegu państwowych obchodów, biegu ulicznego, głównego przemarszu oraz doraźnych poleceń funkcjonariuszy policji.

W trakcie samego przemarszu głównej kolumny należy liczyć się z czasowym wyłączaniem z ruchu ronda Dmowskiego, Alej Jerozolimskich, a także mostu Poniatowskiego i rejonu Stadionu Narodowego.

Służby apelują do zmotoryzowanych o omijanie Pragi-Południe oraz ścisłego centrum miasta, zalecając jednocześnie wybór pociągów i metra. Pasażerowie muszą jednak pamiętać, że podziemna kolejka oraz składy podmiejskie również mogą być tego dnia skrajnie przepełnione.

Donald Tusk o Marszu Niepodległości. Premier reaguje na apele o odwołanie zgromadzenia

Krakowski zamach wywołał w mediach społecznościowych falę komentarzy, których autorzy wzywali władze do wstrzymania przygotowań i całkowitego odwołania Marszu Niepodległości. Jako główny argument podnoszono ogromne zagrożenie wynikające ze zgromadzenia w jednym miejscu setek tysięcy obywateli.

Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiał premier Donald Tusk, który stanowczo zapowiedział, że rząd nie zablokuje stołecznej manifestacji.

„Nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja” - przekazał we wpisie na platformie X szef rządu.

Szef rządu zwrócił się przy tym do uczestników obchodów z prośbą o rozwagę, unikanie agresywnych zachowań oraz bezwzględne wykonywanie poleceń służb mundurowych. Jednocześnie premier zaapelował do środowisk planujących kontrmanifestację o zrezygnowanie z organizacji własnego zgromadzenia.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości odpowiada. Rzecznik Rafał Buca o bezpieczeństwie

Równie stanowczy głos w sprawie przyszłości wydarzenia płynie ze strony samego Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”. W rozmowie z portalem tvpwarszawa.pl rzecznik organizacji Rafał Buca zapewnił, że przemarsz dojdzie do skutku niezależnie od pojawiających się w przestrzeni publicznej apeli.

Przedstawiciele stowarzyszenia przekonują, że ewentualna delegalizacja zgromadzenia i tak nie powstrzymałaby osób, które już wcześniej zaplanowały wizytę w stolicy. Taki krok pozbawiłby jednak całe przedsięwzięcie oficjalnego kierownictwa, wewnętrznych służb porządkowych oraz zaplecza informacyjnego, co w ocenie organizatorów wywołałoby wyłącznie jeszcze większy chaos na ulicach.

Za utrzymanie dyscypliny wewnątrz maszerującej kolumny odpowiadać ma powołana w tym celu Straż Marszu Niepodległości. Do zadań tej formacji należy wychwytywanie w tłumie osób naruszających regulamin i zgłaszanie takich incydentów państwowym służbom, choć sama straż nie przejmuje uprawnień przynależnych policji.