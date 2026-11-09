Czasowy zakaz noszenia broni w Warszawie. Policja przekazała decyzję przed 11 listopada

Zakaz noszenia broni w Warszawie na Święto Niepodległości

Zbliżają się obchody Święta Niepodległości. Z tej okazji 11 listopada w stolicy zaplanowano wiele uroczystości upamiętniających historyczne wydarzenia z 1918 roku. Jednym z punktów programu będzie przechodzący ulicami Warszawy Marsz Niepodległości, który odbędzie się pomimo towarzyszących mu obaw oraz kontrowersji.

W poniedziałek, 9 listopada, funkcjonariusze ogłosili ważną decyzję dotyczącą bezpieczeństwa. Przekazano, że dokładnie 11 listopada na całym obszarze Warszawy będzie obowiązywał czasowy zakaz noszenia broni.

„6 listopada 2026 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy 11 listopada 2026 r.” - przekazali funkcjonariusze.

🔵 Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy. 6 listopada 2026 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy 11 listopada 2026 r. ➡️https://t.co/GLL2ivQKtq— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 9, 2026

Mundurowi zaznaczają również, że nowe obostrzenia wynikają bezpośrednio z kwestii bezpieczeństwa i zostały wdrożone „w związku uzasadnioną koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, organizowanych w dniu 11 listopada 2026 r. w Warszawie”.

Złamanie zakazu noszenia broni w Warszawie. Jaka kara grozi za naruszenie przepisów?

Służby zwracają uwagę na konsekwencje prawne wynikające z ignorowania nowych regulacji. Złamanie wprowadzonego zakazu noszenia broni stanowi czyn zabroniony określony w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, a dokładnie w art. 51 ust. 2 pkt 10. Osoby nieprzestrzegające tego prawa muszą liczyć się z karą aresztu lub grzywny.