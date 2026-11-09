Wypadek w Przysusze. Jeleń przebił szybę i wpadł do kabiny dostawczego auta

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-09 12:26

Na drodze krajowej nr 12 w Przysusze na Mazowszu doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Jadący od strony Radomia samochód dostawczy marki Renault zderzył się z jeleniem, który nagle wtargnął na jezdnię. Siła uderzenia sprawiła, że zwierzę rozbiło przednią szybę i wpadło do wnętrza kabiny, taranując prowadzącego auto mężczyznę. Poszkodowanego kierowcę przetransportował do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jeleń wpadł w szybę. Kierowca zabrany LPR
Autor: Shutterstock; fot. KPP Przysucha/ Shutterstock

Wypadek na DK12 w Przysusze. Jeleń wpadł do kabiny dostawczego Renault

Zdarzenie miało miejsce około godziny 8 rano na trasie krajowej nr 12 w miejscowości Przysucha. Prowadzący dostawcze renault 47-letni mężczyzna poruszał się z kierunku Radomia, kiedy z prawej strony na asfalt niespodziewanie wybiegł jeleń. Kierowca nie miał żadnych szans na wyhamowanie i uniknięcie kolizji ze zwierzęciem.

Impet zderzenia okazał się potężny. Zwierzę przebiło przednią szybę i wpadło bezpośrednio do wnętrza kabiny, prosto na siedzącego za kierownicą mężczyznę.

Prowadzący pojazd doznał w wyniku tego uderzenia obrażeń ciała. Przybyli na miejsce ratownicy zabezpieczyli rozbity samochód i natychmiast zajęli się rannym kierowcą.

Interwencja LPR po wypadku z jeleniem. 47-letni kierowca jest w ciężkim stanie

Obrażenia 47-latka były na tyle poważne, że podjęto decyzję o zadysponowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, poszkodowany mężczyzna został zabrany drogą powietrzną do szpitala. Jak przekazali policjanci w rozmowie z „Super Expressem”, ranny kierowca znajduje się w ciężkim stanie.

Dzikie zwierzę zginęło na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Okoliczności tego porannego wypadku będą teraz szczegółowo wyjaśniane w trakcie policyjnego postępowania.

Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze. Jak uniknąć niebezpiecznego wypadku

Dzikie zwierzęta często pojawiają się na jezdni niespodziewanie, szczególnie na odcinkach przebiegających przez tereny leśne, pola oraz w rejonie ich naturalnych tras migracji. Zobaczenie jednego osobnika powinno wzmóc czujność, ponieważ zazwyczaj w ślad za nim na drogę wybiegają kolejne sztuki ze stada.

Prowadzący pojazdy muszą bacznie obserwować pobocza i nie lekceważyć znaków ostrzegawczych. Kluczowe dla bezpieczeństwa jest jednak zdjęcie nogi z gazu, gdyż mniejsza prędkość daje więcej czasu na reakcję i znacząco redukuje siłę ewentualnego zderzenia.

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