W centrum Warszawy stanęły betonowe zapory. Popularny odcinek został zamknięty do odwołania

Betonowe zapory na skrzyżowaniach i zmiany dla kierowców

Nowe obostrzenia weszły w życie w sobotę, 7 listopada, w godzinach wieczornych. Ustawione w przestrzeni miejskiej betonowe blokady uniemożliwiają wjazd pojazdom, a cała procedura ma charakter bezterminowy. Nowa organizacja ruchu obowiązuje do odwołania.

Przeszkody uniemożliwiające przejazd stanęły na skrzyżowaniach ulic:

Świętokrzyskiej i Nowego Światu,

Krakowskiego Przedmieścia z ulicami Królewską, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Karową, Ossolińskich oraz przy Skwerze Hoovera,

Miodowej i Senatorskiej.

W związku z wprowadzoną blokadą zmieniły się zasady poruszania po sąsiednich ulicach. Na ulicy Bednarskiej obowiązuje ruch dwukierunkowy oraz wprowadzono tam całkowity zakaz zatrzymywania się.

Zmiany w komunikacji miejskiej i trasy objazdów

Zamknięcie Traktu Królewskiego wymagało natychmiastowej korekty tras Warszawskiego Transportu Publicznego. Objazdy wprowadzono dla linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 oraz nocnej N44. Autobusy poruszają się obecnie ulicami przyległymi.

Trasy zastępcze dla poszczególnych linii wyglądają następująco: