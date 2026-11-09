W centrum Warszawy stanęły betonowe zapory. Popularny odcinek został zamknięty do odwołania

Betonowe zapory na skrzyżowaniach i zmiany dla kierowców
Nowe obostrzenia weszły w życie w sobotę, 7 listopada, w godzinach wieczornych. Ustawione w przestrzeni miejskiej betonowe blokady uniemożliwiają wjazd pojazdom, a cała procedura ma charakter bezterminowy. Nowa organizacja ruchu obowiązuje do odwołania.
Przeszkody uniemożliwiające przejazd stanęły na skrzyżowaniach ulic:
- Świętokrzyskiej i Nowego Światu,
- Krakowskiego Przedmieścia z ulicami Królewską, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Karową, Ossolińskich oraz przy Skwerze Hoovera,
- Miodowej i Senatorskiej.
W związku z wprowadzoną blokadą zmieniły się zasady poruszania po sąsiednich ulicach. Na ulicy Bednarskiej obowiązuje ruch dwukierunkowy oraz wprowadzono tam całkowity zakaz zatrzymywania się.
Zmiany w komunikacji miejskiej i trasy objazdów
Zamknięcie Traktu Królewskiego wymagało natychmiastowej korekty tras Warszawskiego Transportu Publicznego. Objazdy wprowadzono dla linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 oraz nocnej N44. Autobusy poruszają się obecnie ulicami przyległymi.
Trasy zastępcze dla poszczególnych linii wyglądają następująco:
- linie 106 i 111 poprowadzono ulicą Królewską, przez Plac Małachowskiego, Mazowiecką do Świętokrzyskiej,
- linie 116, 178, 180, 503 oraz E-2 kursują ulicą Senatorską, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Plac Małachowskiego i Mazowiecką do Świętokrzyskiej,
- linie 128 i 175 w stronę Placu Piłsudskiego jadą ulicami Nowy Świat, Świętokrzyską, Mazowiecką, przez Plac Małachowskiego i Królewską, natomiast w kierunku Szczęśliwic i Lotniska Chopina kursują przez Moliera, Senatorską i Wierzbową,
- linia N44 jeździ ulicą Senatorską, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Plac Małachowskiego, Mazowiecką oraz Świętokrzyską.