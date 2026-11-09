Dramat na warszawskich Włochach. 10-latek wypadł z okna na trzecim piętrze

Wypadek przy ulicy Lechickiej w Warszawie. 10-latek wypadł z okna

Zgłoszenie o dramatycznym wypadku wpłynęło do służb ratunkowych w poniedziałek, 9 listopada, dokładnie o godzinie 7.55. Z przekazanych informacji wynikało, że z okna budynku przy ulicy Lechickiej 4 wypadło dziecko. Wysłani na miejsce ratownicy medyczni udzielili 10-latkowi niezbędnej pierwszej pomocy, odpowiednio go zabezpieczyli i zabrali do placówki medycznej.

Chłopiec miał dużo szczęścia i mimo upadku z wysokości trzeciego piętra, przez cały czas był przytomny.

„Chłopiec został zabrany przez ekipę pogotowia ratunkowego do szpitala. Ma obrażenia ręki oraz nogi” - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” asp. Małgorzata Gębczyńska, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

W przypadku upadków z tak dużych wysokości personel medyczny musi przeprowadzić szczegółową diagnostykę, aby wykluczyć uszkodzenia narządów wewnętrznych, klatki piersiowej, kręgosłupa oraz głowy.

Policja bada okoliczności wypadku na Włochach. Matka dziecka była trzeźwa

Kiedy doszło do tego groźnego zdarzenia, 6-letni chłopiec nie był w lokalu sam, ponieważ znajdował się pod opieką matki. Przybyli na miejsce funkcjonariusze przebadali kobietę alkomatem, a test potwierdził, że była całkowicie trzeźwa.

Teraz śledczy zajmą się dokładnym wyjaśnianiem przyczyn i przebiegu tego incydentu. Mundurowi muszą ustalić, co robił opiekun tuż przed zdarzeniem, jak chłopiec zdołał dotrzeć do okna oraz czy było ono otwarte bądź posiadało jakiekolwiek zabezpieczenia.

Dla najmłodszych ogromnym niebezpieczeństwem są niezabezpieczone drzwi balkonowe oraz otwarte okna. Ryzyko tragedii wzrasta, gdy w ich bezpośrednim sąsiedztwie stoją meble, takie jak łóżka, krzesła czy stoły, które ułatwiają dzieciom wspinaczkę.