Kluczowa ulica na Żoliborzu zostanie całkowicie zamknięta w długi weekend

Harmonogram prac na ulicy Słowackiego

Drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni w środę, 11 listopada o godzinie 22:00. Roboty zaplanowano tak, aby ograniczyć utrudnienia w dniach roboczych, dlatego prace potrwają przez długi weekend. Kierowcy po nowej nawierzchni pojadą w poniedziałek, 16 listopada o godzinie 4:00 rano.

Objazdy dla kierowców i nowa organizacja ruchu

W związku z zamknięciem przejazdu drogowcy wyznaczyli trasy zastępcze. Ominięcie zamkniętego odcinka ulicy Słowackiego będzie możliwe kilkoma trasami:

przejazdem ulicami Popiełuszki, Krasińskiego, Mickiewicza oraz Potocką ,

, od strony ulicy Marymonckiej przez trasę S8, Broniewskiego i Krasińskiego ,

, od Placu Wilsona ulicą Krasińskiego, Wisłostradą do trasy S8 i ulicy Marymonckiej.

Ułatwieniem dla kierowców ma być także modyfikacja geometrii ruchu na jednym z kluczowych skrzyżowań. Z ulicy Popiełuszki od strony Słowackiego będzie można skręcić w lewo w ulicę Krasińskiego.

Zmiany na osiedlowych uliczkach i utrudnienia dla pieszych

Prace remontowe wpłyną również bezpośrednio na ruch lokalny. Na wyłączony z ruchu fragment ulicy Słowackiego nie będzie możliwości wyjazdu z żadnej ulicy podporządkowanej.

Aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji, na okolicznych ulicach jednokierunkowych wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Zmiany obejmą ulice: Urzędniczą, Siemiradzkiego, Cieszkowskiego, Toeplitza, Filarecką, Suzina oraz Sierpecką. W tych miejscach staną zakazy parkowania, które będą obowiązywać również na dotychczas wyznaczonych miejscach postojowych.

Remont wymaga też zmian w ruchu pieszym. Zamknięte zostaną przejścia przez ulicę Słowackiego na wysokości ulic Filareckiej, Czaki i Szczepanowskiego. Pieszo przez ulicę Słowackiego będzie można przejść przy Placu Wilsona oraz przy ulicy Potockiej. Z kolei zebry na wysokości ulic Krechowieckiej i Suzina będą otwierane naprzemiennie w miarę postępu robót asfaltowych.

Autobusy na objazdach. Jak pojedzie komunikacja miejska?

Frezowanie nawierzchni wpłynie na kursowanie pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 116, 518 oraz nocnej N44 zostaną skierowane na trasy objazdowe przebiegające ulicami Popiełuszki i Krasińskiego. Z kolei tramwaje będą kursowały bez zmian po swoich stałych trasach.