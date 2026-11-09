Dramat w Otwocku. Policjanci wyważyli drzwi i uwolnili więzioną obywatelkę Kenii

Zwykły lokal w Otwocku zamienił się w prawdziwe więzienie. Kobieta została pozbawiona wolności oraz jakiejkolwiek szansy na samodzielne opuszczenie budynku. Pod koniec października sygnał o osobie przetrzymywanej w mieszkaniu wbrew własnej woli trafił do lokalnych stróżów prawa. Mundurowi błyskawicznie namierzyli dokładną lokalizację i udali się na miejsce, by udzielić jej pomocy.

„Po przybyciu pod wskazany adres funkcjonariusze usłyszeli wewnątrz głos kobiety wzywającej pomocy” – relacjonuje podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Ponieważ normalne wejście do lokalu okazało się niemożliwe, mundurowi podjęli decyzję o siłowym wyważeniu drzwi. Wewnątrz zastali przetrzymywaną obywatelkę Kenii. Zdecydowana akcja służb przyniosła jej upragnioną wolność. Pokrzywdzona mogła nareszcie wyjść z pomieszczenia, które wcześniej stanowiło dla niej pułapkę bez wyjścia.

W jaki sposób cudzoziemka znalazła się w sidłach osoby podejrzanej o handel ludźmi? Z naszych ustaleń wynika, że kobieta mogła paść ofiarą podstępu. W tego typu przypadkach sprawcy zazwyczaj najpierw budują zaufanie i dają złudne poczucie bezpieczeństwa, by następnie krok po kroku, wręcz niepostrzeżenie, pozbawiać ofiarę samodzielności. Tę metodę obrazowo nazywa się „gotowaniem żaby”. Początkowo są to niewielkie restrykcje, które z upływem czasu stają się coraz bardziej uciążliwe. Ostatecznie ofiara zostaje w pełni podporządkowana sprawcy i traci szansę na oswobodzenie się. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy identyczny mechanizm zadziałał w Otwocku.

Samo pozbawienie wolności mogło stanowić zaledwie wstęp do znacznie większego koszmaru. W śledztwie pojawia się bowiem wątek handlu ludźmi, czyli procederu określanego mianem współczesnego niewolnictwa, gdzie istota ludzka jest traktowana przez przestępców jak zwykły towar. Śledczy nie zdradzają na razie, jakie dokładnie plany wobec uwięzionej miał podejrzany. Funkcjonariusze poinformowali nas, że dla dobra samej pokrzywdzonej detale te pozostaną tajemnicą.

W związku z tymi wydarzeniami mundurowi zatrzymali 40-letniego obywatela Polski, który usłyszał już formalny zarzut handlu ludźmi. Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Podejrzany spędzi najbliższy czas za kratami, czekając na dalsze czynności w tej sprawie, a o jego ostatecznej winie zdecyduje wymiar sprawiedliwości.