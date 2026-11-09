Mają po 24 i 27 lat, a ruszyli do walki z zamachowcem. Poruszające historie rannych policjantów

SPRAWCA ZATRZYMANY POLICJANT MUSIAŁ STRZELAĆ

Jakub Kulik najpierw pomagał jako strażak ochotnik. Potem założył policyjny mundur

Dla 24-letniego Jakuba Kulika służba i pomaganie innym nie zaczęły się wraz z przyjęciem do policji. Już w wieku 16 lat wstąpił do młodzieżowej drużyny pożarniczej w OSP Leszczyny. Dwa lata później miał za sobą podstawowe szkolenie i uczestniczył w akcjach ratowniczych.

Z czasem zaczął również pomagać w prowadzeniu młodzieżowej drużyny. Brał udział w gaszeniu pożarów, działaniach podczas powodzi i usuwaniu powalonych drzew. Dziś obowiązki zawodowe ograniczają jego obecność w jednostce, ale nie zerwał kontaktu z druhami.

– Ze względu na obowiązki służbowe jest go trochę mniej, ale cały czas jest to nasz druh. Wyjeżdża z nami do zdarzeń, jak tylko jest na miejscu, to nas wspomaga – mówił TVN24 Krzysztof Cymerman, naczelnik OSP Leszczyny.

Cymerman podkreślał, że Kulik jest odpowiedzialnym i zaangażowanym człowiekiem. – Zwykły facet, nie bohater w pelerynie – opisywał go. Informacja o postrzeleniu młodego policjanta najpierw wywołała wśród strażaków szok. Później pojawiła się duma z jego postawy.

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Zanim został policjantem, służył w jednostkach powietrznodesantowych

Kulik ma za sobą także służbę w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej oraz 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Do drugiej z tych jednostek trafił w październiku 2022 roku. Rozpoczął od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a następnie został żołnierzem zawodowym.

W 2023 roku przez ponad trzy miesiące służył na granicy. Jego ówczesny przełożony, pułkownik Piotr Bieniek, w rozmowie z TVN24 mówił o nim bardzo dobrze.

– To był bardzo dobry żołnierz, lubiany przez kolegów, wykonywał swoją pracę naprawdę dobrze – podkreślał.

Po odejściu z wojska Kulik wstąpił do policji. Został funkcjonariuszem ogniwa patrolowo-interwencyjnego I komisariatu w Krakowie. Nie porzucił jednak całkowicie działalności w OSP.

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Artur Morański niedawno założył rodzinę. Jego bliscy czekają na dobre wiadomości

Drugim rannym policjantem jest 27-letni Artur Morański. Jego rodzinne strony to Powroźnik w gminie Muszyna, w powiecie nowosądeckim. Jak informował portal sadeczanin.info, powołując się na sołtyskę Krystynę Cieślik, ponad rok temu mężczyzna wziął ślub, a następnie przeprowadził się do Krakowa. Właśnie tam rozpoczął służbę w policji.

W Powroźniku pozostali jego rodzice i rodzeństwo. Wieść o tym, że młody funkcjonariusz został ciężko ranny podczas interwencji, poruszyła mieszkańców miejscowości. Sołtyska mówiła o odwadze i poświęceniu policjanta, a także o nadziei na powrót rannych funkcjonariuszy do zdrowia.

– Wierzymy, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane i że wszyscy ranni policjanci wrócą do zdrowia – powiedziała Krystyna Cieślik.

Prezydent Krakowa chce nadać im honorowe obywatelstwo

O dwóch policjantach, którzy ruszyli do interwencji na Rynku Głównym, mówi również prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Zwrócił się o pilne przyznanie Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

„Właśnie zwróciłem się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom – Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy wczoraj w bohaterskich okolicznościach unieszkodliwili mordercę, ratując życie kolejnych ludzi” – napisał Gibała.

Obaj funkcjonariusze pracują w policji stosunkowo krótko. Jak przekazała rzeczniczka małopolskiej policji, jeden jest w służbie od półtora roku, a drugi od dwóch i pół roku. Sobotnia interwencja na krakowskim Rynku zakończyła się dla nich ciężkimi obrażeniami. W niedzielę lekarze wybudzili obu mężczyzn ze śpiączki farmakologicznej.

Źródło: TVN24, Łukasz Gibała, sadeczanin.info