Leon Niemczyk stworzył niezapomnianą rolę w "Ranczu". Odwiedziliśmy grób serialowego Japycza

• W kultowym serialu Leon Niemczyk odgrywał rolę Jana Japycza, który regularnie przesiadywał na słynnej ławeczce w Wilkowyjach.

• Kiedy artysta zmarł, scenarzyści uśmiercili także jego postać, a w dalszych odsłonach produkcji na ekranie zagościł jego brat Stach, w którego wcielił się Franciszek Pieczka.

• Wybitny aktor odszedł 29 listopada 2006 roku, dożywając 82 lat.

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Leon Niemczyk w serialu "Ranczo". Jak potoczyły się losy Jana Japycza?

W serialowej rzeczywistości Jan Japycz był jednym ze stałych bywalców kultowej ławeczki zlokalizowanej pod sklepem w Wilkowyjach. Wspólnie z Hadziukiem, Solejukiem oraz Pietrkiem bacznie obserwował i komentował bieżące sprawy lokalnej społeczności, a wygłaszane przez niego kwestie regularnie okazywały się najbardziej pamiętnymi fragmentami poszczególnych odcinków.

Śmierć Leona Niemczyka nastąpiła w czasie, gdy telewizja emitowała drugą serię „Rancza”. Wówczas producenci podjęli decyzję o uśmierceniu jego bohatera. Samo nazwisko Japyczów nie zniknęło jednak ze scenariusza. Miejsce na przysklepowej ławeczce zajął bowiem brat zmarłego Jana, Stach, w którego wcielił się Franciszek Pieczka.

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Leon Niemczyk zagrał w dziesiątkach filmów

Dorobek artystyczny Leona Niemczyka obejmuje dziesiątki kreacji stworzonych zarówno na potrzeby kina, jak i telewizji. Artysta z powodzeniem pojawiał się w rodzimych dziełach, a także w produkcjach zagranicznych. Widzowie doskonale kojarzą jego twarz chociażby z takich klasyków jak „Nóż w wodzie”, „Pociąg” czy „Vabank”. U schyłku swojego życia zyskał z kolei ogromną przychylność młodszego pokolenia odbiorców, co było bezpośrednią zasługą jego gry aktorskiej w „Ranczu”.

Wybitny polski aktor odszedł w Łodzi 29 listopada 2006 roku, mając 82 lata. Wykreowany przez niego Jan Japycz nieustannie budzi ogromny sentyment i pozostaje w pamięci wiernych miłośników produkcji.