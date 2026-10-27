Stworzył kultowe "Ranczo", które pokochała cała Polska. Tak wygląda grób Andrzeja Grembowicza

- Andrzej Grembowicz, znany również jako Robert Brutter, był scenarzystą i pomysłodawcą kultowego „Rancza”.
- Zmarł 18 listopada 2018 roku i został pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych.
- Współtworzył wszystkie dziesięć sezonów serialu, który zdobył ogromną popularność wśród polskich widzów.
Człowiek stojący za sukcesem „Rancza”
Andrzej Grembowicz był scenarzystą, który współtworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich produkcji telewizyjnych. „Ranczo” zdobyło ogromną popularność dzięki barwnym postaciom, humorowi i historiom, w których widzowie odnajdywali znajome sytuacje z codziennego życia.
Serial doczekał się wielu sezonów, a jego bohaterowie na stałe weszli do polskiej popkultury. Za tym sukcesem stała praca scenarzystów, którzy stworzyli charakterystyczny świat Wilkowyj.
Tak wygląda grób twórcy serialu
Miejsce spoczynku Andrzeja Grembowicza przypomina o człowieku, który miał udział w powstaniu historii tak bliskiej polskim widzom. Choć twórcy nie ma już z nami, jego praca nadal żyje na ekranie. „Ranczo” wciąż przyciąga kolejnych widzów, a wierni fani wracają do ulubionych odcinków i dialogów. Dorobek Grembowicza pozostaje częścią historii polskiej telewizji.
Andrzej Grembowicz - kim był?
Andrzej Grembowicz (1958–2018) był polskim scenarzystą i pisarzem, znanym również pod pseudonimem Robert Brutter. Współtworzył scenariusze do popularnych seriali telewizyjnych, takich jak „Ranczo”, „Ekstradycja”, „Rodzina zastępcza” i „Dziewczyny ze Lwowa”. Pracował także przy filmach, m.in. „Nocne graffiti”, „Operacja Samum” i „Fuks”. Pisał powieści kryminalne, a za książkę „Rekontra” otrzymał nagrodę w konkursie im. Alistaira MacLeana. Był również redaktorem naczelnym „Kroniki Sejmowej” i członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Zmarł 18 listopada 2018 roku, po długiej chorobie, w wieku 60 lat.