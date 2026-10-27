Stworzył kultowe "Ranczo", które pokochała cała Polska. Tak wygląda grób Andrzeja Grembowicza

Andrzej Grembowicz, znany również jako Robert Brutter, był scenarzystą i pomysłodawcą kultowego „Rancza”.

Zmarł 18 listopada 2018 roku i został pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Współtworzył wszystkie dziesięć sezonów serialu, który zdobył ogromną popularność wśród polskich widzów.

Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP

Człowiek stojący za sukcesem „Rancza”

Andrzej Grembowicz był scenarzystą, który współtworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich produkcji telewizyjnych. „Ranczo” zdobyło ogromną popularność dzięki barwnym postaciom, humorowi i historiom, w których widzowie odnajdywali znajome sytuacje z codziennego życia.

Serial doczekał się wielu sezonów, a jego bohaterowie na stałe weszli do polskiej popkultury. Za tym sukcesem stała praca scenarzystów, którzy stworzyli charakterystyczny świat Wilkowyj.

Tak wygląda grób twórcy serialu

Miejsce spoczynku Andrzeja Grembowicza przypomina o człowieku, który miał udział w powstaniu historii tak bliskiej polskim widzom. Choć twórcy nie ma już z nami, jego praca nadal żyje na ekranie. „Ranczo” wciąż przyciąga kolejnych widzów, a wierni fani wracają do ulubionych odcinków i dialogów. Dorobek Grembowicza pozostaje częścią historii polskiej telewizji.

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Andrzej Grembowicz - kim był?

Andrzej Grembowicz (1958–2018) był polskim scenarzystą i pisarzem, znanym również pod pseudonimem Robert Brutter. Współtworzył scenariusze do popularnych seriali telewizyjnych, takich jak „Ranczo”, „Ekstradycja”, „Rodzina zastępcza” i „Dziewczyny ze Lwowa”. Pracował także przy filmach, m.in. „Nocne graffiti”, „Operacja Samum” i „Fuks”. Pisał powieści kryminalne, a za książkę „Rekontra” otrzymał nagrodę w konkursie im. Alistaira MacLeana. Był również redaktorem naczelnym „Kroniki Sejmowej” i członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Zmarł 18 listopada 2018 roku, po długiej chorobie, w wieku 60 lat.