Wakacje się skończyły, rzeczy zostały. Gdzie je przechować, gdy w mieszkaniu brakuje miejsca?

Koniec sezonu, początek problemów z przestrzenią

Rowery w przedpokoju, namioty na dnie szafy, plecaki trekkingowe i sprzęt wspinaczkowy na balkonie, to dobrze znany obraz wielu mieszkań. Szczególnie w Warszawie, gdzie niewielkie metraże i brak komórek lokatorskich często zmuszają mieszkańców do szukania kompromisów między przechowywaniem rzeczy a codziennym komfortem.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Dodatkowe metry bez przeprowadzki

Brak komórki lokatorskiej to częsty problem mieszkańców Warszawy, szczególnie w nowych inwestycjach. Nie każdy dysponuje również garażem czy piwnicą, a przechowywanie rzeczy na balkonie nie jest bezpieczne dla sprzętu.

Dobrą alternatywą jest self storage, czyli wynajem indywidualnych pomieszczeń do przechowywania. To rozwiązanie dla osób, które chcą odzyskać przestrzeń w mieszkaniu, ale nie zamierzają pozbywać się rzeczy potrzebnych w kolejnym sezonie.

W Less Mess można wynająć pomieszczenie o powierzchni od 0,5 do 30 m², dopasowując jego wielkość do swoich potrzeb. Niewielki boks wystarczy na walizki, kartony czy akcesoria turystyczne, a większy pomieści rowery, sprzęt sportowy i inne rzeczy sezonowe.

Dużą zaletą jest dostęp do pomieszczeń przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki temu po rower czy sprzęt wspinaczkowy można przyjechać również spontanicznie, gdy jesienna pogoda zachęci do aktywności.

Budynki Less Mess Storge wyposażone są w monitoring, system kontroli dostępu i wentylację, a dostępne na miejscu wózki transportowe ułatwiają przewożenie cięższych przedmiotów.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Przestrzeń blisko domu, dostępna wtedy, gdy jej potrzebujesz

W przypadku przechowywania rzeczy poza mieszkaniem znaczenie ma również lokalizacja. Less Mess oferuje siedem oddziałów w Warszawie i okolicach: na Bemowie, Białołęce przy Modlińskiej, przy Alei Krakowskiej, Trasie Siekierkowskiej, Trasie Toruńskiej, na Poleczki oraz w Opaczy-Kolonii. Dzięki temu można wybrać miejsce dogodnie położone względem domu lub codziennej trasy.

Co ważne, dodatkowa przestrzeń nie musi oznaczać dużego wydatku. Nowi klienci Less Mess mogą skorzystać z oferty specjalnej, czyli wynajmu pomieszczenia za 50% ceny na pierwsze dwa miesiące.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Zamiast zastawiać balkon rowerami czy szukać kolejnego miejsca w przepełnionej szafie, warto pomyśleć o przestrzeni, z której można korzystać wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna.

Sprawdź dostępne pomieszczenia, wybierz dogodną lokalizację i poznaj ceny online na lessmess.storage.

Materiał Sponsorowany