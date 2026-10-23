Brytyjczycy zachwyceni polską atrakcją. Znajduje się przed Pałacem Kultury i Nauki

Brytyjczycy docenili miejsce w samym sercu Warszawy

Chodzi oczywiście o Plac Centralny, położony przed Pałacem Kultury i Nauki, w sąsiedztwie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przestrzeń została otwarta w czerwcu 2025 roku i zmieniła charakter tej części Warszawy. Zamiast rozległej, mało przyjaznej pieszym powierzchni powstało miejsce, w którym można odpocząć, pospacerować i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych.

Projekt zwrócił uwagę redakcji brytyjskiego magazynu „The Architectural Review”. Pracownia A-A Collective, odpowiedzialna za jego przygotowanie, otrzymała Peter Davey Prize 2026, czyli specjalne wyróżnienie przyznawane w ramach międzynarodowego konkursu AR Emerging. Manon Mollard, redaktorka pisma, określiła warszawski plac jako jedną z najlepszych nowych przestrzeni publicznych w Europie. Doceniła również podejście architektów do tworzenia miejsc dostępnych dla mieszkańców.

Zieleń zamiast betonowej pustyni

Plac Centralny przeszedł dużą metamorfozę. Wcześniej ta część centrum kojarzyła się przede wszystkim z rozległą nawierzchnią i monumentalnym otoczeniem Pałacu Kultury i Nauki. Po przebudowie pojawiło się tu znacznie więcej zieleni, a przestrzeń podzielono na mniejsze fragmenty sprzyjające odpoczynkowi.

Na placu posadzono 102 drzewa, niemal 550 krzewów oraz ponad 81 tys. bylin i roślin cebulowych. Roślinność nie pełni wyłącznie funkcji dekoracyjnej. Pomaga również stworzyć przyjemniejsze warunki do spędzania czasu w centrum miasta, szczególnie w cieplejszych miesiącach.

W projekcie uwzględniono także miejsca do siedzenia oraz przestrzenie, które mogą służyć spotkaniom i wydarzeniom plenerowym

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Plac Centralny atrakcją dla mieszkańców i turystów

Nowe zagospodarowanie sprawiło, że okolice Pałacu Kultury i Nauki zyskały kolejne miejsce, które można odwiedzić podczas spaceru po Warszawie. Plac Centralny znajduje się w pobliżu ważnych punktów na turystycznej mapie stolicy, dlatego łatwo włączyć go do zwiedzania centrum.

ednym z ciekawszych elementów projektu są nawiązania do przeszłości tej części stolicy. Architekci postanowili przypomnieć o przedwojennej zabudowie, która zniknęła z tego obszaru. W układzie nawierzchni zaznaczono przebieg dawnych ulic