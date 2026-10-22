Krew na tyłach luksusowego hotelu w Warszawie. Policja zatrzymała napastnika

Atak nożownika przy ulicy Nowogrodzkiej

Do brutalnego incydentu doszło w okolicach godziny 12.30 w sąsiedztwie budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 22, na tyłach hotelu Novotel. Z informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że funkcjonariusze dostali wezwanie do mężczyzny, który padł ofiarą agresji ze strony nieustalonego jeszcze wtedy sprawcy.

Pod wskazany adres błyskawicznie zadysponowano policyjny patrol. Na miejscu mundurowi zastali załogę pogotowia ratunkowego, która już opatrywała poszkodowanego 58-latka. Obrażenia odniesione przez mężczyznę okazały się na tyle poważne, że musiał on zostać natychmiast przetransportowany do szpitala na dalsze leczenie.

Zanim jednak służby ratunkowe i mundurowe dotarły na miejsce zdarzenia, agresor zdołał uciec z miejsca przestępstwa i ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości.

Obława za napastnikiem w stolicy

Tuż po wpłynięciu informacji o zdarzeniu, stołeczni stróże prawa zainicjowali szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. W teren ruszyły dodatkowe patrole, a do działań operacyjnych zaangażowano również policyjnego przewodnika z psem tropiącym, aby jak najszybciej odnaleźć uciekiniera.

Mundurowi na bieżąco weryfikowali pojawiające się doniesienia, skrupulatnie analizując każdy możliwy ślad. Intensywna praca operacyjna i przeczesywanie miasta trwały przez kilka godzin.

Przełom w śledztwie nastąpił chwilę po godzinie 16. Podejrzewany o zadanie ciosów mężczyzna został ostatecznie schwytany przez warszawskich funkcjonariuszy na parkingu, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z galerii handlowych na terenie Woli.

- W pierwszej fazie działań skupiliśmy się na tym, aby osoba poszkodowana uzyskała stosowną pomoc, a w drugiej fazie działań skupiliśmy się na tym, aby namierzyć i zatrzymać tego mężczyznę. Policjanci ze śródmiejskiej komendy oraz Komendy Stołecznej Policji z pionu kryminalnego wykonali szereg czynności w tej sprawie i to one doprowadziły ich do namierzenia 37 latka - mówi w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik śródmiejskiej policji Jakub Pacyniak.

37-letni obywatel Indii zatrzymany przez policję

Jak oficjalnie poinformowały służby prasowe stołecznego garnizonu, w ręce sprawiedliwości wpadł 37-letni obywatel Indii. Na obecnym etapie postępowania nie ma żadnych szczegółowych informacji na temat motywów, którymi mógł kierować się napastnik w momencie ataku.

- W momencie zatrzymania zachowywał się agresywnie. Miał ze sobą plecak, w którym policjanci znaleźli i zabezpieczyli niewielkich rozmiarów nóż - dodaje policjant.

Na szczęście nikomu z interweniujących policjantów nic się nie stało.

- Zatrzymali go policjanci z wydziału operacyjno rozpoznawczego śródmiejskiej komendy, którzy na co dzień zajmują się poważnymi sprawami kryminalnymi. Są to doświadczeni policjanci, nie doznali jakichkolwiek obrażeń, jak również osoba zatrzymana też została w sposób bezpieczny, zatrzymana - mówi Jakub Pacyniak.

Policjanci prowadzą obecnie czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Według wstępnych ustaleń sprawa ma charakter kryminalny.

- Na ten moment ten mężczyzna znajduje się w komendzie przy ulicy Wilczej. Wykonujemy z nim wstępne czynności procesowe. W kolejnych dniach będziemy wykonywać dalsze, dalsze czynności - dodaje funkcjonariusz.

Postępowanie znajduje się w fazie rozwojowej. Mundurowi na bieżąco zabezpieczają niezbędny materiał dowodowy, który pozwoli precyzyjnie odtworzyć przebieg tych dramatycznych zdarzeń i ustalić bezpośrednie powody napaści w samym sercu Warszawy.

🚨 Mężczyzna podejrzewany o ugodzenie niebezpiecznym narzędziem 58-letniego obywatela Indii został zatrzymany przez warszawskich policjantów na parkingu w rejonie jednej z galerii handlowych. Około godziny 12:30 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku w rejonie ul. Nowogrodzkiej 22, na tyłach hotelu Novotel. Z przekazanych informacji wynikało, że jeden z przechodniów został zaatakowany i raniony ostrym narzędziem przez nieznanego sprawcę. Policjanci zastali na miejscu zespół ratownictwa medycznego udzielający pomocy poszkodowanemu. Ze względu na odniesione obrażenia konieczne okazało się przewiezienie 58-latka do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb ratunkowych. Na miejsce skierowano natychmiast dodatkowe siły policyjne, w tym przewodnika z psem tropiącym. Po godzinie 16 napastnik został zatrzymany przez warszawskich policjantów na terenie Woli. Okazał się nim 37-letni obywatel Indii. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Ustalenia wskazują, że ma ono charakter kryminalny.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 22, 2026

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