Pierwszy tunel tramwajowy w stolicy już niemal gotowy. Trwają próbne przejazdy

Pierwszy podziemny tunel w Warszawie. Trwają testy

Trwają prace nad tunelem prowadzącym do dworca Warszawa Zachodnia. Obecnie wewnątrz podziemnej arterii toczą się prace wykończeniowe, ale dzięki materiałom udostępnianym przez Miasto Stołeczne Warszawa w social mediach możemy podejrzeć, jak wygląda przejazd tramwajów po tym odcinku. Na razie tylko w ramach testów, ale już wkrótce tym odcinkiem pojadą pasażerowie komunikacji zbiorowej. Przewiduje się, że uruchomienie trasy dla pasażerów nastąpi w styczniu 2027 roku.

Z kolei z rolki udostępnionej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego wynika, że i on ma za sobą premierowy przejazd nowym fragmentem trasy. Podczas niego testowano awaryjne scenariusze bezpieczeństwa, jak np. wyciągnięcie tramwaju z tunelu w sytuacji braku zasilania w sieci.

Tramwajem dojedziemy do Dworca Zachodniego

Nowa trasa tramwajowa o długości około 1,6 km zacznie się na dworcu Warszawa Zachodnia. Podziemny przystanek tramwajowy znajdzie się obok zejścia na dworzec i będzie połączony z dworcem przejściem podziemnym schodami ruchomymi i windą.

Tramwaj pojedzie tunelem o długości około 500 metrów pod parkiem Pięciu Sióstr. Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. między budynkiem dawnej szkoły kolejowej a hotelem Ibis. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy, pozwalający tramwajom skręcać w kierunku Centrum, Okęcia lub pojechać do pętli Banacha.

Czas przejazdu na dworzec z Grójeckiej wyniesie około pięciu minut, a ze stacji metra Politechnika – nieco ponad kwadrans.

Docelowo do stacji kolejowej dojadą tramwaje z Wilanowa. Na początku, po zbudowaniu trasy wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, do stacji dojadą tramwaje jadące po Grójeckiej.

W przyszłości będzie można przedłużyć trasę z dworca zachodniego na Wolę. W planie jest budowa połączenia do ulicy Kasprzaka.

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