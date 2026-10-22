„Czerwona kartka za aborcję” przed Sejmem. Protest w Warszawie

Organizatorzy zachęcali do przyniesienia transparentów i czerwonych kartek. W zapowiedzi wydarzenia apelowali, by „przypomnieć sobie swoje wkurzenie sprzed 6 lat” i dołączyć do demonstracji. Wskazywali też na niezrealizowane — ich zdaniem — obietnice zmian w prawie aborcyjnym.

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodna z konstytucją jest przesłanka pozwalająca na przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wyrok opublikowano w styczniu 2021 roku. Wcześniej, od 1993 roku, była to jedna z trzech przesłanek dopuszczających legalną aborcję w Polsce. Pozostałe dotyczą zagrożenia życia lub zdrowia kobiety oraz ciąży będącej następstwem czynu zabronionego.

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Orzeczenie TK wywołało masowe protesty w całym kraju. Spór o aborcję stał się jednym z głównych tematów politycznych, a ugrupowania obecnej koalicji rządowej deklarowały w kampanii wyborczej zmianę przepisów. Lewica i Koalicja Obywatelska zapowiadały m.in. dopuszczenie aborcji do 12. tygodnia ciąży, a Trzecia Droga — przywrócenie tzw. kompromisu aborcyjnego w jego pierwotnej wersji.

Manifestacja odbyła się dwa dni po głosowaniu w Sejmie. We wtorek posłowie przyjęli ustawę przywracającą przesłankę dotyczącą ciężkiej wady płodu oraz nowelizację Kodeksu karnego przewidującą częściową dekryminalizację aborcji. Ustawy mają trafić do prezydenta Karola Nawrockiego. Jego decyzja w sprawie podpisu pozostaje niewiadoma.

SAWICKI W FORMIE! SŁUŻBA ZDROWIA, ABORCJA, TUSK, UKRAINA, NBP.

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