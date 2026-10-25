Ważne zmiany dla pasażerów kolei. Te pociągi ominą stacje w centrum Warszawy

Zmiany w ruchu pociągów w Warszawie

Od niedzieli, 25 października weszła w życie korekta kursów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Nowe rozkłady będą obowiązywać do 12 grudnia.

Ma linii S2 Szybkiej Kolei Miejskiej utrzymane zostanie zmienione kursowanie ostatnich wieczornych pociągów. Kurs z Lotniska Chopina o godz. 23.26 zakończy bieg nie w Sulejówku, a na Warszawie Wschodniej (w weekendy) lub w Rembertowie (od poniedziałku do piątku). Kurs z lotniska z godz. 23.56 dotrze do jedynie Rembertowa. Z kolei ostatni pociąg z Sulejówka Miłosny o godz. 23.42 pojedzie do Warszawy Zachodniej.

Kilka dni bez stacji Powiśle

Dodatkowo w weekend 6-8 listopada z powodu remontu nieczynna będzie stacja Warszawa Powiśle. W sobotę i niedzielę (7 i 8 listopada) pociągi S1 i S2 oraz pociągi Kolei Mazowieckich w kierunku Warszawy Zachodniej przejadą przez Powiśle bez zatrzymania. Natomiast nocami (godz. 23.00-3.50) od 6 do 9 listopada pociągi w kierunku zachodnim zostaną skierowane przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, omijając przystanki Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota.

Rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska przekazała, że w tym czasie podróżni korzystający z pociągów Kolei Mazowieckich muszą przygotować się na dalsze utrudnienia w kursowaniu pociągów linii R61 i R7. Dodatkowo, z uwagi na nocne zamknięcie podmiejskiej linii średnicowej, w wybranych terminach, ostatnie w dobie pociągi z linii R1 i R3 pojadą objazdem przez Warszawę Gdańską.

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się na stronach przewoźników.

Wszelkie zmiany obowiązywać będą do 12 grudnia. Dzień później zacznie funkcjonować nowy, roczny rozkład jazdy pociągów.

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