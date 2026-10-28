Minęło już kilka lat od śmierci Pawła Królikowskiego. Tak dziś wygląda grób Kusego z serialu "Ranczo"

Paweł Królikowski, uwielbiany przez widzów jako Kusy z „Rancza”, zmarł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat.

Aktor spoczywa w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Na jego nagrobku widnieją krzyż i słowa: „Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech”.

Aktor, którego widzowie znali z wielu produkcji

Paweł Królikowski urodził się 1 kwietnia 1961 roku w Zduńskiej Woli. Ukończył studia aktorskie we Wrocławiu, a na ekranie zadebiutował w filmie „Dzień kolibra”. Później występował w wielu produkcjach, m.in. „Pitbullu”, „Na dobre i na złe”, „Czwartej władzy” i „Belfrze”.

Pracował również jako twórca programów telewizyjnych. Przygotowywał „Truskawkowe studio”, a jego działalność obejmowała także reżyserię i pisanie tekstów piosenek. Był artystą, który nie ograniczał się do jednego rodzaju pracy.

Kusy z „Rancza” przyniósł mu ogromną popularność

Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Kusego, utalentowanego malarza z serialu „Ranczo”. Widzowie pokochali bohatera, którego życie zmieniło się dzięki miłości. Królikowski przez lata budował tę postać, a serial stał się jednym z najważniejszych punktów jego telewizyjnej kariery.

Aktor był także związany z programem „Twoja twarz brzmi znajomo”, w którym występował jako juror. W 2018 roku objął funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich.

Tak dziś wygląda jego grób

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat. Został pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych. Odwiedziliśmy jego grób, by pokazać, jak wygląda miejsce spoczynku aktora, którego widzowie pamiętają z wielu ról. Warto zajrzeć do aktora 1 listopada.