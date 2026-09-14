Twórca serialu "Ranczo" spoczywa na Powązkach. Jego grób sąsiaduje z legendą rocka

Grób twórcy serialu "Ranczo" na Powązkach

Choć Andrzej Grembowicz z reguły unikał blasku fleszy, to jemu zawdzięczamy gigantyczną popularność telewizyjnego „Rancza”. Twórca posługujący się pseudonimem Robert Brutter napisał wszystkie dziesięć transz tej niezwykle cenionej opowieści. Na początku pracował jako koordynator oraz pomysłodawca formatu, a drugim scenarzystą produkcji był wówczas Jerzy Niemczuk. Od siódmej odsłony Grembowicz przejął już całkowitą kontrolę nad warstwą tekstową hitu Telewizji Polskiej.

Praca nad opowieścią o mieszkańcach Wilkowyj nie była pierwszym telewizyjnym wyzwaniem tego utalentowanego pisarza. Wcześniej artysta przygotował fundamenty pod znane produkcje takie jak „Rodzina zastępcza” i „Ekstradycja”. Jego portfolio obejmuje także współpracę przy kinowych filmach, do których należą „Nocne graffiti”, kultowy „Fuks” oraz komedia „Wtorek”.

Zaskakująca może wydawać się droga zawodowa urodzonego w 1958 roku literata, ponieważ przez wiele lat był on związany z Kancelarią Sejmu. Pełnił tam między innymi prestiżową funkcję wicedyrektora biura prasowego oraz redaktora naczelnego „Kroniki Sejmowej”. To właśnie bezpośrednie obserwacje kuluarów polskiego parlamentu pozwoliły mu później w tak mistrzowski sposób wykreować słynny wątek polityczny w "Ranczu".

Po tym jak opowieść o Wilkowyjach odniosła spektakularny sukces komercyjny, autor przygotował jeszcze warstwę fabularną do „Siły wyższej” oraz „Dziewczyn ze Lwowa”. Niestety ten ceniony i niezwykle utalentowany twórca odszedł w listopadzie 2018 roku. Scenarzysta posługujący się pseudonimem Robert Brutter przeżył zaledwie sześćdziesiąt lat.

Miejsce spoczynku artysty znajduje się na terenie Powązek Wojskowych w stolicy i można je odszukać bez większych problemów. Zaledwie kilka kroków od jego mogiły pochowano bowiem niezapomnianą wokalistkę rockową Korę. W bezpośrednim sąsiedztwie tego sektora usytuowano także kwatery ofiar katastrofy smoleńskiej oraz charakterystyczny monument upamiętniający to bolesne wydarzenie.

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Kiedy premiera 11. sezonu serialu "Ranczo"?

Andrzej Grembowicz niestety nie doczekał realizacji jedenastej transzy swojego największego dzieła, która ma zadebiutować na ekranach w grudniu bieżącego roku. Pisarz miał jednak fundamentalny wpływ na ostateczny kształt tej produkcji. W swoich notatkach zostawił gotowy tekst filmu fabularnego pod tytułem „Ranczo: Zemsta wiedźm”. Opowieść ta przez bardzo długi czas czekała na realizację, dopóki włodarze Telewizji Polskiej ostatecznie nie zaakceptowali tego projektu.

Syn zmarłego twórcy, Marcin Grembowicz wraz z reżyserem Wojciechem Adamczykiem postanowili przekuć ten kinowy tekst w sześcioodcinkową serię telewizyjną. Akcję dopasowano do upływu czasu, przenosząc bohaterów o dziesięć lat do przodu w stosunku do finałowego odcinka 10. sezonu. Zdjęcia realizowano latem tego roku, a wyczekiwana premiera nowej odsłony zaplanowana jest na szósty dzień grudnia. Twórcy kategorycznie podkreślają, że ze względu na brak głównego scenarzysty będzie to ostateczne i nieodwołalne pożegnanie z bohaterami z Wilkowyj.