Tajemniczy apartament na Zamku Królewskim. Miał tu zamieszkać słynny polski polityk

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-24 14:41

Przez wiele lat Zamek Królewski w Warszawie ukrywał pewien sekret. W czasach PRL zaprojektowano tam luksusowy apartament dla ówczesnych władz komunistycznych. Specjalne skrzydło rządowe nie doczekało się jednak swojego lokatora. Dzisiaj te unikalne wnętrza można oglądać na wystawie przypominającej ten niezwykły fragment naszej historii.

Tajna rezydencja Edwarda Gierka na Zamku Królewskim

Jeszcze do niedawna ta niezwykła historia była utrzymywana w ścisłej tajemnicy, o której wiedziała tylko garstka osób. W okresie PRL-u, podczas odbudowy Zamku Królewskiego, zaplanowano utworzenie specjalnego skrzydła dla rządu, gdzie swoją prywatną przestrzeń miałby przywódca partyjny, przyjmując w niej również zagranicznych gości. Głównym beneficjentem tego luksusowego projektu miał być ówczesny I sekretarz KC PZPR, Edward Gierek.

Przez blisko sześć lat, kosztem ogromnych nakładów finansowych i pracy, na najwyższym piętrze zorganizowano luksusowe apartamenty wyposażone w zaplecze reprezentacyjne oraz techniczne. Zainstalowano specjalną windę dla oficjeli, a w piwnicach urządzono nowoczesne przestrzenie gastronomiczne, które w tamtym czasie uchodziły za niezwykle nowatorskie i prestiżowe.

Jednak wraz z upływem czasu, postępujący kryzys gospodarczy i polityczny zmusił władze do rezygnacji z tego pomysłu. Pogarszająca się sytuacja w kraju sprawiła, że plany urzędowania przywódców w tak bogatym otoczeniu stały się nieodpowiednie i politycznie ryzykowne.

Przez dziesięciolecia ta intrygująca kwestia była znana wyłącznie nielicznym historykom oraz pracownikom zamku. Gotowe apartamenty zaadaptowano na biura i przestrzenie magazynowe, pozostając niedostępnymi dla zwiedzających.

Wystawa „Sekretne komnaty władzy ludowej” na Zamku Królewskim w Warszawie

Jesienna wystawa na Zamku Królewskim stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z tym nieznanym epizodem. Jest to pierwsze wydarzenie, które w tak otwarty sposób nawiązuje do planów z czasów PRL.

Na ekspozycji zatytułowanej „Sekretne komnaty władzy ludowej” zwiedzający mogą oglądać zrekonstruowane apartamenty. Wnętrza wyposażono w oryginalne meble, oświetlenie i tkaniny z tamtego okresu, co pozwala na realistyczne wyobrażenie sobie, jak miała prezentować się rezydencja najważniejszych polityków w kraju.

Dodatkową atrakcją są fotografie Chrisa Niedenthala. Ten wybitny artysta uwiecznił proces odbudowy Zamku Królewskiego w latach 1971–1984 po jego zniszczeniach wojennych, tworząc niezwykły zapis historyczny.

Warto również przypomnieć, że Edward Gierek nie byłby pierwszym lokatorem zamku, nie licząc królów. W latach 1924–1925 swoje trzypokojowe lokum na drugim piętrze posiadał wybitny pisarz Stefan Żeromski. Apartament ten otrzymał od ówczesnego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w dowód wdzięczności za jego twórczość i by pomóc mu w poprawie warunków mieszkaniowych.

Zamek Królewski i czarna sylwetka z pytajnikiem. Na miniaturze sypialnia Gierka. O wystawie w Eska Warszawa.
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Świetlne widowisko na Zamku Królewskim. Tu mieszkał Żeromski

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