Nowy park powstanie w Śródmieściu Warszawy. Otwarcie już za rok

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-24 12:26

W sercu Warszawy, w Śródmieściu, już za rok pojawi się nowa zielona przestrzeń – park kieszonkowy przy ulicy Andersa. Inwestycja, finansowana z Budżetu Obywatelskiego, przekształci dotychczasowe żwirowisko w funkcjonalną oazę z ławkami. Projekt przewiduje także budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż torów tramwajowych oraz liczne nasadzenia, które utworzą naturalną barierę akustyczną.

Nowy park kieszonkowy w warszawskim Śródmieściu

W Śródmieściu Warszawy już za rok ma powstać nowy park kieszonkowy zlokalizowany przy ul. Andersa. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego (projekt pt. „Skwer zamiast żwirowiska – park kieszonkowy przy ul. Andersa”) zakłada również budowę nowej drogi rowerowej, która zostanie poprowadzona wzdłuż torów tramwajowych.

Park kieszonkowy powstanie przy ul. Andersa, w pobliżu ul. Muranowskiej, między torami tramwajowymi a budynkami mieszkalnymi. Teren parku o powierzchni ok. 4500 m² będzie rozciągał się od północy na wysokości przystanku Muranowska 08 do południa, na wysokości budynku nr 16.

Jak deklaruje Zarząd Zieleni, odpowiedzialny za inwestycję, w parku pojawią się różnego rodzaju ławki i siedziska, m.in. na murkach i drewnianych tarasach, a także stoły piknikowe. Nie zabraknie również stojaków rowerowych.

Naturalna, zielona bariera 

Drzewa i krzewy mają zostać posadzone wzdłuż torów tramwajowych. Z czasem utworzą naturalną barierę, która zmniejszy uciążliwość tramwajów i pojazdów poruszających się ulicą. Wśród nowych roślin i nasadzeń będzie m.in. 15 wiązów ‘Rebona’, niemal 800 krzewów i 500 bylin.

Finał prac zaplanowano na za rok.  

Zieleniec przy Andersa będzie 11. parkiem kieszonkowym zrealizowanym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Dziewięć z nich powstało w ramach budżetu obywatelskiego, a jeden dzięki współpracy z InPost w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy.

Ulica Andersa w Warszawie z torowiskiem, gdzie powstanie park kieszonkowy. O inwestycji przeczytasz na Eska Warszawa.
Galeria zdjęć 4
Nowy park kieszonkowy przy ul. Fabrycznej w Krakowie

ROLKI

warszawa śródmieście
park kieszonkowy
park