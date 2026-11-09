Prawosławne Zaduszki: Kiedy i jak czci się zmarłych w Kościele Wschodnim?

Vanessa Nachabe
2026-11-09 0:00

W Polsce listopad nierozerwalnie kojarzy się z dniami pamięci o zmarłych – 1 i 2 listopada miliony ludzi odwiedzają cmentarze. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda to w innych wyznaniach? Okazuje się, że Kościół Prawosławny, choć głęboko ceni pamięć o zmarłych, podchodzi do tego zupełnie inaczej. To, co dla katolików jest świętem, dla prawosławnych ma inne daty i nazwy.

Drewniana cerkiew prawosławna na tle błękitnego nieba. O tradycjach Kościoła Wschodniego przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com Prawosławne Święta Bożego Narodzenia 2021. "Christos rożdajetsia, sławitie Jego". Propozycje życzeń SMS

Dlaczego prawosławni nie obchodzą 1 i 2 listopada?

W Kościele Prawosławnym nie znajdziemy w kalendarzu świąt odpowiadających katolickiemu Wszystkich Świętych czy Zaduszkom obchodzonym 1 i 2 listopada. To fundamentalna różnica w liturgicznym podejściu do upamiętniania zmarłych. Chociaż w rodzinach mieszanych wyznaniowo lub na terenach, gdzie dominują katolicy, wierni prawosławni mogą zwyczajowo odwiedzać groby w tych dniach, nie jest to częścią ich oficjalnej tradycji kościelnej.

Prawosławie ma swoje własne, bogate i głęboko zakorzenione w historii obrzędy oraz dni poświęcone pamięci o zmarłych. Są to momenty, w których wspólnota modli się za dusze tych, którzy odeszli, prosząc o ich zbawienie i wieczny odpoczynek.

Drożyzna przed Świętem Zmarłych w Warszawie. Gdzie jest najtaniej?

Kiedy prawosławni wspominają swoich zmarłych?

Zamiast jednego czy dwóch konkretnych dni w roku, Kościół Prawosławny rozkłada pamięć o zmarłych na kilka ważnych okresów i świąt. To właśnie wtedy, z wiarą i nadzieją, zwracają się do Boga w intencji swoich bliskich:

  • Radonica: To jedno z najważniejszych świąt w prawosławiu, poświęcone zmarłym. Obchodzi się je we wtorek po Niedzieli Antypaschy (pierwsza niedziela po Wielkanocy). Wierni odwiedzają wtedy cmentarze, modlą się na grobach i dzielą się jedzeniem, wierząc, że zmarli również uczestniczą w radości Zmartwychwstania.
  • Dymitrowska Sobota: Przypada w sobotę przed dniem św. Dymitra z Tesalonik (8 listopada według kalendarza juliańskiego, czyli 26 października według gregoriańskiego). Jest to dzień modlitwy za wszystkich zmarłych, szczególnie za żołnierzy poległych w bitwach.
  • Niedziela Przewodnia: Inaczej nazywana Niedzielą Mytochodów. To dzień po Sobocie Dymitrowskiej, który również jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych.
  • Okres od Zmartwychwstania do Pięćdziesiątnicy (Zielonych Świątek): Cały ten czas, pełen radości ze Zmartwychwstania Chrystusa, jest również okresem, w którym prawosławni intensywnie modlą się za zmarłych. Wierzą, że bramy piekła są otwarte, a modlitwy w tym czasie mają szczególną moc.

Te różnorodne tradycje pokazują, jak głęboko zakorzeniona jest pamięć o zmarłych w prawosławiu, choć jej forma i kalendarz znacznie różnią się od katolickich zwyczajów. To fascynujący wgląd w bogactwo duchowe Kościoła Wschodniego.

Sonda
Obchodzisz katolickie czy prawosławne święta Bożego Narodzenia?

ROLKI