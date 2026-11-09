Prawosławne Zaduszki: Kiedy i jak czci się zmarłych w Kościele Wschodnim?

Dlaczego prawosławni nie obchodzą 1 i 2 listopada?

W Kościele Prawosławnym nie znajdziemy w kalendarzu świąt odpowiadających katolickiemu Wszystkich Świętych czy Zaduszkom obchodzonym 1 i 2 listopada. To fundamentalna różnica w liturgicznym podejściu do upamiętniania zmarłych. Chociaż w rodzinach mieszanych wyznaniowo lub na terenach, gdzie dominują katolicy, wierni prawosławni mogą zwyczajowo odwiedzać groby w tych dniach, nie jest to częścią ich oficjalnej tradycji kościelnej.

Prawosławie ma swoje własne, bogate i głęboko zakorzenione w historii obrzędy oraz dni poświęcone pamięci o zmarłych. Są to momenty, w których wspólnota modli się za dusze tych, którzy odeszli, prosząc o ich zbawienie i wieczny odpoczynek.

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Kiedy prawosławni wspominają swoich zmarłych?

Zamiast jednego czy dwóch konkretnych dni w roku, Kościół Prawosławny rozkłada pamięć o zmarłych na kilka ważnych okresów i świąt. To właśnie wtedy, z wiarą i nadzieją, zwracają się do Boga w intencji swoich bliskich:

Radonica: To jedno z najważniejszych świąt w prawosławiu, poświęcone zmarłym. Obchodzi się je we wtorek po Niedzieli Antypaschy (pierwsza niedziela po Wielkanocy). Wierni odwiedzają wtedy cmentarze, modlą się na grobach i dzielą się jedzeniem, wierząc, że zmarli również uczestniczą w radości Zmartwychwstania.

To jedno z najważniejszych świąt w prawosławiu, poświęcone zmarłym. Obchodzi się je we wtorek po Niedzieli Antypaschy (pierwsza niedziela po Wielkanocy). Wierni odwiedzają wtedy cmentarze, modlą się na grobach i dzielą się jedzeniem, wierząc, że zmarli również uczestniczą w radości Zmartwychwstania. Dymitrowska Sobota: Przypada w sobotę przed dniem św. Dymitra z Tesalonik (8 listopada według kalendarza juliańskiego, czyli 26 października według gregoriańskiego). Jest to dzień modlitwy za wszystkich zmarłych, szczególnie za żołnierzy poległych w bitwach.

Przypada w sobotę przed dniem św. Dymitra z Tesalonik (8 listopada według kalendarza juliańskiego, czyli 26 października według gregoriańskiego). Jest to dzień modlitwy za wszystkich zmarłych, szczególnie za żołnierzy poległych w bitwach. Niedziela Przewodnia: Inaczej nazywana Niedzielą Mytochodów. To dzień po Sobocie Dymitrowskiej, który również jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych.

Inaczej nazywana Niedzielą Mytochodów. To dzień po Sobocie Dymitrowskiej, który również jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych. Okres od Zmartwychwstania do Pięćdziesiątnicy (Zielonych Świątek): Cały ten czas, pełen radości ze Zmartwychwstania Chrystusa, jest również okresem, w którym prawosławni intensywnie modlą się za zmarłych. Wierzą, że bramy piekła są otwarte, a modlitwy w tym czasie mają szczególną moc.

Te różnorodne tradycje pokazują, jak głęboko zakorzeniona jest pamięć o zmarłych w prawosławiu, choć jej forma i kalendarz znacznie różnią się od katolickich zwyczajów. To fascynujący wgląd w bogactwo duchowe Kościoła Wschodniego.