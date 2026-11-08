Donald Tusk zabiera głos w sprawie Marszu Niepodległości. Jest oficjalna decyzja

Spis treści
Donald Tusk o Marszu Niepodległości. Premier dementuje plotki
W związku z dramatem, jaki rozegrał się w Krakowie, w przestrzeni medialnej pojawiło się mnóstwo spekulacji dotyczących ewentualnego zablokowania organizacji warszawskiego Marszu Niepodległości. W niedzielę, 8 listopada, stanowisko w tej kwestii oficjalnie przedstawił szef rządu Donald Tusk.
Nikt nie zamierza zakazać marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja − napisał szef rządu na portalu X.
Deklaracja ta otwiera drogę do przeprowadzenia jednego z najliczniejszych cyklicznych zgromadzeń organizowanych na terenie naszego kraju.
Apel Donalda Tuska przed Świętem Niepodległości i tło tragedii w Krakowie
Dopuszczenie do organizacji przemarszu nie zwalnia jednak z zadumy nad ostatnimi dramatycznymi zajściami. Szef rządu wyraził się bardzo precyzyjnie i wezwał do spokojnego oraz godnego obchodzenia Święta Niepodległości. Skierował też bezpośrednią prośbę do manifestujących, aby wystrzegali się agresywnych zachowań i szanowali funkcjonariuszy policji dbających o bezpieczeństwo na trasie wydarzenia.
Polityk zaapelował także o rezygnację z organizowania wszelkich kontrmanifestacji. W ocenie Donalda Tuska takie inicjatywy mogłyby stworzyć dodatkowe niebezpieczeństwo na warszawskich ulicach i skomplikować działania służb porządkowych.
W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję − podsumował premier, nawiązując do atmosfery żałoby po zamachu.
Wystąpienie szefa rządu ma bezpośredni związek z wstrząsającym dla całego kraju sobotnim zamachem. Na krakowskim Rynku Głównym po godzinie 15 uzbrojony 24-latek otworzył ogień do przechodniów. Bilans tego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz szesnastu rannych, wśród których znalazło się dwóch policjantów.
Napastnik jest ponadto podejrzewany o zabójstwo trzech osób ze swojej najbliższej rodziny. Po tych dramatycznych wydarzeniach władze Krakowa wprowadziły żałobę miejską trwającą do 11 listopada, natomiast na terenie całego kraju zarządzono dwudniową żałobę narodową.