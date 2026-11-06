Zwabili znajomego na przeprowadzkę. W aucie grożono mu nożem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-06 22:24

Oferta pomocy przy przeprowadzce okazała się pułapką i zakończyła brutalnym rozbojem. Czterech młodych mężczyzn zwabiło swojego znajomego do auta, gdzie dotkliwie go pobito. Napastnicy użyli noża oraz przedmiotu przypominającego broń palną, żądając od ofiary wydania 100 tys. zł.

Radiowóz policji na sygnale przejeżdża przez miasto. O brutalnym napadzie i areszcie przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • Zdarzenie miało miejsce 23 sierpnia 2026 roku, kiedy to sprawcy podstępem namówili ofiarę na wejście do auta pod pozorem wsparcia w trakcie przeprowadzki.
  • Wewnątrz pojazdu agresorzy uderzali mężczyznę pięściami, zastraszali go nożem oraz obiektem wyglądającym jak pistolet, a także wymusili nagranie deklaracji o rzekomym zadłużeniu.
  • Sprawcy domagali się przekazania 100 tys. zł, a ostatecznie ukradli poszkodowanemu gotówkę, kartę płatniczą oraz paszport.

Brutalny napad w samochodzie. Zwabili ofiarę pod pretekstem przeprowadzki

Śledczy ustalili, że do przestępstwa doszło 23 sierpnia 2026 roku. Grupa czterech młodych mężczyzn, mających od 18 do 23 lat, działała wspólnie oraz w porozumieniu. Posłużyli się podstępem i namówili pokrzywdzonego na wejście do auta, oferując pomoc przy przeprowadzce. Kiedy tylko ofiara usiadła w środku, rozpoczął się dramat.

Napastnicy zaczęli okładać znajomego pięściami po twarzy. Do zastraszenia ofiary wykorzystali również nóż oraz przedmiot przypominający broń palną. Zablokowali mężczyźnie możliwość wyjścia z pojazdu, czym bezprawnie pozbawili go wolności.

Napastnicy żądali 100 tys. zł. Myśleli, że pokrzywdzony wygrał w kasynie

Dalsze ustalenia prokuratury wskazują na kolejne przestępstwa. Agresorzy wywarli presję na pobitym mężczyźnie i zmusili go do zarejestrowania nagrania, w którym potwierdzał istnienie długu wobec osób trzecich. Sprawcy zażądali też przekazania 100 tys. zł, ponieważ sądzili, że ich znajomy zdobył wcześniej wysoką wygraną w kasynie. Ostatecznie zrabowali mu posiadane przy sobie pieniądze, kartę do bankomatu i paszport.

Akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Sprawcom grozi 20 lat więzienia

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu 6 listopada 2026 roku z inicjatywy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Czterem zatrzymanym mężczyznom śledczy zarzucają między innymi rozbój z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia, bezprawne pozbawienie wolności oraz zmuszanie ofiary do określonego zachowania.

Za najcięższy z przedstawionych czynów, czyli rozbój przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu, kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do nawet 20 lat. Zarówno wszyscy czterej oskarżeni, jak i sam zaatakowany mężczyzna mają ukraińskie obywatelstwo.

Obecnie wszyscy podejrzani o ten brutalny napad oczekują na proces w tymczasowym areszcie.

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