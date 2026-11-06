Z Warszawy prosto do Azji. LOT ogłosił nową trasę. Znamy datę pierwszego lotu

Pierwszy rejs z Warszawy do Hanoi zaplanowano na 31 marca 2027 roku.

W sezonie letnim loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu.

Od 31 października 2027 roku LOT zwiększy częstotliwość do czterech rejsów tygodniowo.

Lot balonem nad Warszawą. Może polecieć każdy

Bezpośrednie loty z Polski do Wietnamu. Nowa trasa PLL LOT

To propozycja dla osób, które planują wyprawę do Azji i chcą dotrzeć do Wietnamu bez przesiadki. Nowe połączenie będzie całoroczne, a pierwszy samolot wystartuje 31 marca 2027 roku. W sezonie letnim rejsy będą odbywać się trzy razy w tygodniu.

LOT już zapowiedział jednak zwiększenie częstotliwości. Od końca października pasażerowie będą mieli do dyspozycji cztery loty tygodniowo. To oznacza więcej możliwości zaplanowania podróży do jednego z najciekawszych miast Azji Południowo-Wschodniej.

Loty do Hanoi z Warszawy. Jesienią 2027 roku wzrośnie liczba rejsów

Nowa trasa wystartuje wiosną, ale już kilka miesięcy później LOT zwiększy liczbę połączeń. Od 31 października 2027 roku samoloty z Warszawy do Hanoi będą latać cztery razy w tygodniu. Przewoźnik zapowiada więc, że zainteresowani podróżą do Wietnamu będą mieli więcej terminów do wyboru.

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Stolica Wietnamu Hanoi. Jakie atrakcje czekają na turystów?

Stolica Wietnamu może zaskoczyć już od pierwszego spaceru. Zabytkowa Starówka, wąskie uliczki, kolonialne budynki i malownicze jeziora sąsiadują tam z zatłoczonymi ulicami i głośnymi targowiskami. W mieście życie toczy się niemal na każdym kroku, a lokalny klimat najlepiej poczuć podczas spacerów po jego starszych dzielnicach.

Hanoi jest też znane z kuchni. Na turystów czekają między innymi wietnamskie zupy, dania z makaronem, świeże zioła i jedzenie serwowane na ulicznych straganach. Stolica może być również dobrym początkiem dalszej podróży po kraju.