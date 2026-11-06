Awaria metra w Warszawie. Pociągi linii M1 kursują na skróconej trasie

• Składy linii M1 obsługują obecnie jedynie skrócony odcinek między Kabatami a Dworcem Gdańskim.

• Zastępcza linia autobusowa ZA METRO będzie kursować na trasie Metro Młociny – Dworzec Gdański.

• Powodem wstrzymania ruchu pociągów są występujące w metrze problemy techniczne.

Awaria metra M1 w Warszawie. Pociągi tylko do Dworca Gdańskiego

Podziemna kolej w stolicy nie obsługuje obecnie pełnej trasy pierwszej linii. Z powodu kłopotów technicznych składy M1 kończą swój bieg na stacji Dworzec Gdański. W praktyce podróżni zmierzający na północ miasta nie mają możliwości dalszej jazdy pociągiem.

Autobusy zastępcze ZA METRO na trasie do Młocin

Miejski przewoźnik wdraża dla podróżnych zastępczą linię autobusową oznaczoną jako ZA METRO. Pojazdy te połączą stację Metro Młociny z Dworcem Gdańskim, a ich trasa poprowadzi ciągami ulic Kasprowicza, Słowackiego oraz Mickiewicza.

Osoby przemieszczające się po stolicy muszą wziąć pod uwagę te komplikacje podczas planowania swoich przejazdów.