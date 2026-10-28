City Break zimą za grosze w upalnym raju Polaków. Loty trzy dni w tygodniu

Wizz Air uruchomił nowe loty do Egiptu. To prawdziwy hit na zimę

Egipt od dawna należy do ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Ciepły klimat, piaszczyste plaże, hotele z basenami i oferta all inclusive sprawiają, że kraj przyciąga turystów również w miesiącach, w których w Polsce panuje jesienna lub zimowa aura. Do tej pory wiele osób wybierało przede wszystkim wyjazdy organizowane przez biura podróży. Teraz możliwości samodzielnego zaplanowania podróży są większe.

Wizz Air uruchomił 25 października 2026 r. regularne połączenia z pięciu polskich lotnisk do egipskich kurortów. Samoloty latają do Hurghady, Marsa Alam oraz Sharm el-Sheikh. To ważna zmiana dla osób, które chcą samodzielnie wybrać hotel, długość pobytu i sposób spędzania czasu na miejscu.

Z Warszawy-Modlina polecisz do trzech egipskich kurortów

Największy wybór mają pasażerowie korzystający z lotnisk w Warszawie-Modlinie i Katowicach. Z obu portów można polecieć do wszystkich trzech popularnych miejscowości. Pozostałe połączenia obejmują loty z Gdańska do Marsa Alam i Sharm el-Sheikh, z Krakowa do Marsa Alam oraz z Wrocławia do Hurghady.

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To nowy Egipt. Niewielu Polaków wie o jego istnienieniu

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Ile kosztuje wyjazd do Egiptu?

Nowe połączenia dają większą swobodę w planowaniu urlopu. Zamiast kupować gotowy pakiet wakacyjny, można osobno zarezerwować lot i nocleg, a następnie zdecydować, ile dni spędzić na miejscu. Ceny biletów zależą od terminu podróży i dostępności miejsc.

Egipt 5-8 listopada z Warszawy

Osoby, które chciałyby spędzić w Egipcie kilka dni, mogą sprawdzić połączenie np. w terminie od 5 do 8 listopada 2026 r. Zgodnie z udostępnionym cennikiem bilet w jedną stronę kosztuje 613 zł, a lot powrotny 823 zł. Łącznie daje to 1436 zł za przeloty jednej osoby w obie strony, bez uwzględniania ewentualnych dodatkowych usług. Ceny mogą się zmieniać, dlatego przed rezerwacją warto sprawdzić aktualną ofertę przewoźnika. Oczywiście można znaleźć lepsze ceny. Na przykład wylot 8 grudnia kosztuje obecnie tylko 369 zł.

Do kosztów należy doliczyć nocleg, wyżywienie i transfer z lotniska. Warto więc dokładnie przeliczyć budżet całego wyjazdu, zanim zdecydujemy się na rezerwację.