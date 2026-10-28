Finał poszukiwań Roksany z Warszawy. Daniel Dymiński mówi o kulisach akcji nad Wisłą

Od 10 października trwały intensywne działania służb mające na celu odnalezienie zaginionej Roksany. Funkcjonariusze przeczesywali między innymi koryto Wisły oraz pobliskie tereny. Przełom nastąpił we wtorek, 27 października, kiedy to przed południem w okolicach Mostu Świętokrzyskiego wyłowiono zwłoki. Na to tragiczne znalezisko natknęła się grupa kierowana przez Daniela Dymińskiego. Ojciec zaginionego Krzysztofa prowadził w tym rejonie własną, niezależną akcję poszukiwawczą z udziałem innych wolontariuszy, starając się odnaleźć 13-latkę.

Daniel Dymiński szuka syna Krzysztofa. W Wiśle odnalazł już dziewięć ciał

Losy Daniela Dymińskiego są niezwykle poruszające, ponieważ jego szesnastoletni syn Krzysztof przepadł bez wieści 27 maja 2023 roku. Od tamtego dnia determinacja ojca nie słabnie i mężczyzna regularnie sprawdza wody Wisły w nadziei na odnalezienie dziecka. W swoich działaniach wykorzystuje zaawansowany sprzęt, w tym sonary, a także nabyte przez lata doświadczenie.

W trakcie trwających ponad trzy lata poszukiwań mężczyzna wyłowił z rzeki już dziewięć ciał obcych osób. Dzięki jego działaniom wiele rodzin mogło zakończyć bolesny okres oczekiwania na wieści o bliskich, podczas gdy on sam wciąż nie poznał prawdy o losie własnego syna.

Co skłoniło go do tego, aby włączyć się w akcję poszukiwawczą dotyczącą zaginionej Roksany?

„W poszukiwania zaangażowałem się z potrzeby serca i na prośbę przyjaciół rodziny zaginionej. Po odnalezieniu ciała niezwłocznie powiadomiłem służby, a następnie przekazałem policji szczegółowe informacje” – powiedział nam Daniel Dymiński.

Ojciec Krzysztofa odmówił jednak bardziej szczegółowego relacjonowania samej akcji nad rzeką. Podkreślił przy tym, że obecna chwila nie jest odpowiednim momentem na opisywanie jego własnych działań.

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Śmierć 13-letniej Roksany z Warszawy. Prokuratura zapowiada sekcję zwłok

Odnalezienie zwłok w rzece może oznaczać dramatyczne zakończenie poszukiwań 13-latki, ale w sprawie wciąż jest mnóstwo niewiadomych. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi doniesieniami, śledczy nie wydali jeszcze oficjalnego komunikatu potwierdzającego tożsamość zmarłej osoby. Choć przy wyłowionym ciele zabezpieczono dokumenty Roksany oraz ozdobę z jej imieniem, to zaawansowany stan rozkładu zwłok znacznie utrudnia proces pełnej identyfikacji.

Śledczy nie ustalili jeszcze, jak dokładnie doszło do zgonu wyłowionej z wody osoby. Prowadząca postępowanie prokuratura zaplanowała już szereg dalszych czynności procesowych, które mają rzucić nowe światło na to tragiczne zdarzenie.

„Sekcję zaplanowano na czwartek” – przekazała nam prok. Marzena Kiełek-Łopińska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Rezultaty tych badań będą kluczowe dla poznania bezpośredniej przyczyny zgonu oraz wytyczenia kolejnych kroków w śledztwie.

Nadal nie wiadomo, czy nastolatka weszła do Wisły z własnej woli i jak wyglądały ostatnie momenty przed jej zniknięciem. Zastanawiające jest również to, dlaczego zwłoki udało się zlokalizować dopiero po upływie ponad dwóch tygodni.

Wszystkie te kluczowe kwestie czekają jeszcze na wyjaśnienie przez organy ścigania. Pozostaje liczyć na to, że zapowiedziana sekcja zwłok pomoże rozwiązać chociaż część tej bolesnej tajemnicy.