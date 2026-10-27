Loty z Polski do Egiptu za niecałe 300 złotych! Znana linia lotnicza uruchomiła nowe połączenia

Wizz Air uruchomił loty z Modlina do Hurghady, Marsa Alam i Sharm el-Sheikh.

Bilety na każdej z tras kosztują od 289 zł.

Połączenia realizowane są kilka razy w tygodniu, zależnie od kierunku.

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Trzy egipskie kurorty w zimowym rozkładzie

Nowe połączenia wystartowały pod koniec października. Pierwsze samoloty poleciały z Modlina do Hurghady 25 października i Marsa Alam 26 października. Inauguracyjny lot do Sharm el-Sheikh zaplanowano na 27 października.

Każda z tras ma inny rozkład. Do Hurghady samoloty latają we wtorki, czwartki i niedziele. Połączenie z Marsa Alam obsługiwane jest w poniedziałki, środy i piątki, a do Sharm el-Sheikh można polecieć we wtorki, czwartki i soboty.

Ile kosztuje lot do Egiptu?

Ceny biletów na wszystkie trzy trasy zaczynają się od 289 zł. To stawka za przelot w jedną stronę, a ostateczny koszt podróży zależy od dostępności miejsc oraz wybranych usług dodatkowych. Bilety można rezerwować na stronie przewoźnika i w aplikacji Wizz Air. Sam przelot można kupić niezależnie od rezerwacji hotelu czy innych usług turystycznych.

Który kurort wybrać?

Hurghada to duży kurort z rozbudowaną bazą hotelową i ofertą sportów wodnych. Marsa Alam może zainteresować przede wszystkim osoby, które chcą odkrywać rafy koralowe i podwodny świat Morza Czerwonego. Z kolei Sharm el-Sheikh, położony na południu półwyspu Synaj, jest popularny wśród miłośników nurkowania i snorkelingu.

Nowe trasy zwiększają liczbę regularnych połączeń wypoczynkowych dostępnych z Modlina. Jak podaje Wizz Air, linia ma na tym lotnisku dwa stacjonujące samoloty i oferuje stamtąd 17 tras do 10 krajów. Przewoźnik zapowiada dalszy rozwój swojej działalności w regionie warszawskim.