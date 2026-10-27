Loty z Polski do Egiptu za niecałe 300 złotych! Znana linia lotnicza uruchomiła nowe połączenia

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-27 10:16

Zamiast czekać na lato, można zaplanować wyjazd nad Morze Czerwone już w sezonie jesienno-zimowym. Wizz Air uruchomił trzy nowe połączenia z lotniska Warszawa-Modlin do egipskich kurortów. Ceny biletów zaczynają się od 289 zł w jedną stronę.

Plaża w Egipcie z krytymi słomą parasolami i statki na błękitnym morzu. O tanich lotach do Egiptu przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Patryk Suracki/ Archiwum prywatne Polacy równie chętnie co do Hurghady jeżdżą do Sharm El Sheik. Lokalni sprzedawcy będą tam czyhali na wasze funty egipskie. Jednak przy dobrym targu możecie zrobić zakupy po dobrej cenie!
  • Wizz Air uruchomił loty z Modlina do Hurghady, Marsa Alam i Sharm el-Sheikh.
  • Bilety na każdej z tras kosztują od 289 zł.
  • Połączenia realizowane są kilka razy w tygodniu, zależnie od kierunku.
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Trzy egipskie kurorty w zimowym rozkładzie

Nowe połączenia wystartowały pod koniec października. Pierwsze samoloty poleciały z Modlina do Hurghady 25 października i Marsa Alam 26 października. Inauguracyjny lot do Sharm el-Sheikh zaplanowano na 27 października.

Każda z tras ma inny rozkład. Do Hurghady samoloty latają we wtorki, czwartki i niedziele. Połączenie z Marsa Alam obsługiwane jest w poniedziałki, środy i piątki, a do Sharm el-Sheikh można polecieć we wtorki, czwartki i soboty.

Ile kosztuje lot do Egiptu?

Ceny biletów na wszystkie trzy trasy zaczynają się od 289 zł. To stawka za przelot w jedną stronę, a ostateczny koszt podróży zależy od dostępności miejsc oraz wybranych usług dodatkowych. Bilety można rezerwować na stronie przewoźnika i w aplikacji Wizz Air. Sam przelot można kupić niezależnie od rezerwacji hotelu czy innych usług turystycznych.

Który kurort wybrać?

Hurghada to duży kurort z rozbudowaną bazą hotelową i ofertą sportów wodnych. Marsa Alam może zainteresować przede wszystkim osoby, które chcą odkrywać rafy koralowe i podwodny świat Morza Czerwonego. Z kolei Sharm el-Sheikh, położony na południu półwyspu Synaj, jest popularny wśród miłośników nurkowania i snorkelingu.

Nowe trasy zwiększają liczbę regularnych połączeń wypoczynkowych dostępnych z Modlina. Jak podaje Wizz Air, linia ma na tym lotnisku dwa stacjonujące samoloty i oferuje stamtąd 17 tras do 10 krajów. Przewoźnik zapowiada dalszy rozwój swojej działalności w regionie warszawskim.

ROLKI