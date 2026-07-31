Wizz Air uruchamia bezpośrednie loty z Modlina. Ten hiszpański kierunek to hit!

Nowe połączenie lotnicze z lotniska Warszawa-Modlin

Samoloty na tej trasie będą kursować dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek oraz sobotę. Zmiana ta sprawia, że turyści unikną uciążliwych przesiadek w innych portach. Do tej pory podróżni z naszego kraju chcący dotrzeć do Santiago de Compostela musieli wybierać loty łączone, między innymi przez Frankfurt, Amsterdam lub Zurych.

Węgierski przewoźnik zaznacza, że uruchomienie tej trasy stanowi kolejny etap rozbudowy polskiej siatki połączeń. Decyzja ta wpłynie również na ugruntowanie pozycji Wizz Aira w modlińskim porcie lotniczym.

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Santiago de Compostela: słynne miasto z listy UNESCO

Galicyjska stolica, czyli Santiago de Compostela, należy do najbardziej rozpoznawalnych ośrodków miejskich w całej Hiszpanii. Główną wizytówką tego miejsca pozostaje monumentalna katedra, która od stuleci przyciąga wiernych z różnych zakątków globu. Właśnie tam swój finał ma Droga św. Jakuba, będąca jedną z najsłynniejszych europejskich tras pielgrzymkowych. Zabytkowe serce miasta, wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, niezmiennie kusi turystów unikalną architekturą i specyficznym nastrojem.

Warto jednak pamiętać, że ta hiszpańska miejscowość ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko religijny wymiar. Odwiedzający mogą cieszyć się tam urokliwymi uliczkami, brukowanymi placami oraz bogatą ofertą gastronomiczną, serwującą lokalne specjały regionu Galicji. To doskonały wybór nie tylko dla miłośników dawnej architektury, ale również dla turystów pragnących eksplorować północne rejony Półwyspu Iberyjskiego, gdzie panuje znacznie spokojniejsza atmosfera w porównaniu z popularnymi nadmorskimi kurortami.

Wizz Air i lotnisko Warszawa-Modlin podsumowują wyniki

Węgierskie linie lotnicze funkcjonują na polskim rynku nieprzerwanie od 2004 roku. Przez dwie dekady działalności przewoźnik obsłużył łącznie przeszło 139 milionów podróżnych. Obecnie firma oferuje loty z Polski na 248 kierunkach do 33 różnych państw, a na naszych krajowych lotniskach na stałe bazują 43 maszyny tego operatora.

Miniony rok okazał się dla przedsiębiorstwa niezwykle udany. Globalnie linie przewiozły aż 68,6 miliona osób, co oznacza skok o 9,4 procent w stosunku do poprzednich dwunastu miesięcy. Znacznie wyższą dynamikę odnotowano w Polsce, gdzie obsłużono ponad 14,5 miliona pasażerów. Przełożyło się to na imponujący wzrost rzędu 20,4 procent w ujęciu rocznym.

Należy dodać, że Wizz Air to jeden z głównych graczy na polskim niebie. Flota tego operatora liczy aktualnie 269 samolotów typu Airbus A320 oraz A321. Firma jest jednocześnie podmiotem notowanym na londyńskim parkiecie giełdowym.

Port lotniczy Warszawa-Modlin zlokalizowany jest blisko 37 kilometrów od ścisłego centrum polskiej stolicy. Jego atutem jest położenie w sąsiedztwie trasy ekspresowej S7 oraz szlaku kolejowego na trasie Warszawa–Modlin. Lotnisko na co dzień odprawia rejsy takich linii jak Ryanair oraz Wizz Air. Już w grudniu siatka portu powiększy się o Santiago de Compostela, dając podróżnym nowy bezpośredni kanał komunikacyjny z Hiszpanią.