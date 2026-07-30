Tragedia podczas prac w polu. 70-latek zginął pod kołami ciągnika

70-letni mężczyzna zginął podczas prac polowych w miejscowości Sokolniki.

Leżał przy zaroślach, gdy najechał na niego ciągnik z podczepioną prasą.

54-letni kierowca był trzeźwy. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura.

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Ciągnik najechał na leżącego mężczyznę

Zgłoszenie o tragedii wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie o godzinie 10.32. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 54-letni kierowca ciągnika rolniczego z podczepioną prasą jechał drogą prowadzącą do pobliskich pól. W pewnym momencie najechał na 70-latka, który leżał na ziemi w pobliżu zarośli. Obrażenia okazały się śmiertelne. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

Kierowca był trzeźwy

Policjanci przebadali kierującego ciągnikiem na obecność alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz prokurator. Śledczy zabezpieczyli ślady i będą ustalać, dlaczego 70-latek znajdował się na ziemi oraz jak dokładnie doszło do tragedii.

Śledczy wyjaśniają okoliczności

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się w pobliżu toru jazdy maszyny rolniczej ani czy uczestniczył w pracach polowych. Postępowanie prowadzone pod nadzorem prokuratury ma odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do śmiertelnego wypadku i czy można było go uniknąć.

W związku z okresem intensywnych prac rolnych warto pamiętać, że maszyny rolnicze mają ograniczone pole widzenia, a ich operatorzy często nie są w stanie dostrzec osoby znajdującej się w pobliżu lub usłyszeć ostrzeżeń. Operatorzy powinni natomiast przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie, zwierzęta ani inne przeszkody.