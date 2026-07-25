Koszmarne zderzenie Tesli z ciągnikiem na Mazowszu. Młody kierowca nie przeżył

Osobowa Tesla uderzyła w maszynę rolniczą z podpiętą przyczepą.

W wyniku odniesionych obrażeń zginął 29-letni mężczyzna prowadzący auto.

Trasa DK60 została całkowicie wyłączona z ruchu.

Dramat na trasie Ciechanów - Gołymin. Śmierć w Tesli

Do fatalnego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, krótko po godzinie 15:10. Na odcinku drogi krajowej nr 60 przebiegającym przez miejscowość Gostkowo samochód elektryczny zderzył się z ciągnikiem rolniczym marki John Deere, do którego podpięta była przyczepa. Ratownicy błyskawicznie przystąpili do akcji reanimacyjnej kierującego samochodem osobowym. Niestety, mimo intensywnych prób przywrócenia czynności życiowych, lekarz musiał ostatecznie stwierdzić zgon 29-letniego mieszkańca powiatu makowskiego. Odniesione przez niego obrażenia były zbyt rozległe.

Policja bada okoliczności wypadku Tesli

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg wypadku. Śledczy będą wyjaśniać, w jakich okolicznościach doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym oraz co było jego przyczyną. Na razie funkcjonariusze nie podają szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia ani tego, który z pojazdów wykonywał określony manewr przed zderzeniem.

Utrudnienia na DK60 po wypadku. Policja kieruje na objazdy

Krajowa "60" w rejonie Gostkowa została całkowicie zamknięta. Policjanci prowadzą oględziny i zabezpieczają ślady, dlatego kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Według służb droga może pozostać nieprzejezdna przez około dwie godziny. Osoby jadące trasą Ciechanów - Gołymin powinny wybierać objazdy i stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.