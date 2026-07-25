Motocyklista wypadł z drogi i staranował przystanek. Droga całkowicie zablokowana

45-letni motocyklista zjechał z drogi i uderzył w przystanek autobusowy.

Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego jest całkowicie nieprzejezdna.

Studentka pruła lewym pasem, zabijając troje motocyklistów

Mazowieckie. Motocykl uderzył w przepust i przystanek

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek około godziny 13 w miejscowości Parzeń. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem 45-latek z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn stracił panowanie nad maszyną. Zjechał z jezdni, uderzył w przepust, a następnie w przystanek autobusowy. Siła uderzenia była ogromna. Konieczna była interwencja służb ratunkowych.

Ranny trafił do szpitala

Motocyklista odniósł obrażenia i został przetransportowany karetką do szpitala. Na razie nie podano informacji o jego stanie zdrowia. Policjanci prowadzą oględziny miejsca zdarzenia i wyjaśniają, co doprowadziło do wypadku. Na obecnym etapie nie wiadomo, dlaczego 45-latek nagle zjechał z jezdni.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

W miejscu wypadku pracują policjanci oraz pozostałe służby. Na czas prowadzonych czynności droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego została całkowicie zamknięta dla ruchu. Według informacji przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Płocku utrudnienia mogą potrwać do około godziny 17. Funkcjonariusze apelują do kierowców o wybieranie tras objazdowych, zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.