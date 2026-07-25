Motocyklista wypadł z drogi i staranował przystanek. Droga całkowicie zablokowana

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-25 16:52

Groźny wypadek w Parzeniu pod Płockiem. 45-letni motocyklista nagle zjechał z jezdni, po czym z impetem uderzył w przepust i przystanek autobusowy. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, a droga w kierunku Brudzenia Dużego pozostaje całkowicie zablokowana.

Radiowóz policyjny, wóz strażacki i przewrócony motocykl przy przystanku. O wypadku w Parzeniu czytaj w Eska Warszawa.
Autor: KMP Płock/ Materiały prasowe
  • 45-letni motocyklista zjechał z drogi i uderzył w przystanek autobusowy.
  • Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
  • Droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego jest całkowicie nieprzejezdna.
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Mazowieckie. Motocykl uderzył w przepust i przystanek

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek około godziny 13 w miejscowości Parzeń. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem 45-latek z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn stracił panowanie nad maszyną. Zjechał z jezdni, uderzył w przepust, a następnie w przystanek autobusowy. Siła uderzenia była ogromna. Konieczna była interwencja służb ratunkowych.

Ranny trafił do szpitala

Motocyklista odniósł obrażenia i został przetransportowany karetką do szpitala. Na razie nie podano informacji o jego stanie zdrowia. Policjanci prowadzą oględziny miejsca zdarzenia i wyjaśniają, co doprowadziło do wypadku. Na obecnym etapie nie wiadomo, dlaczego 45-latek nagle zjechał z jezdni.

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Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

W miejscu wypadku pracują policjanci oraz pozostałe służby. Na czas prowadzonych czynności droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego została całkowicie zamknięta dla ruchu. Według informacji przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Płocku utrudnienia mogą potrwać do około godziny 17. Funkcjonariusze apelują do kierowców o wybieranie tras objazdowych, zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.

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