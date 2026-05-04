Motocyklistka uderzyła w łosia. Tragiczne wieści ze szpitala

Tragedia na drodze nr 62. Motocyklistka uderzyła w łosia

Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę (3 maja) w miejscowości Białobrzegi w okolicach Płocka. 40-letnia motocyklistka zderzyła się tam z łosiem, który wtargnął na drogę krajową nr 62. O szczegółach poinformowała płocka Komenda Miejska Policji.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, potężne zwierzę wyszło prosto pod koła pędzącego jednośladu. Uderzenie było silne, kobieta doznała obrażeń zagrażających jej życiu. Na miejsce szybko wezwano służby. Ratownicy udzielili 40-latce pierwszej pomocy, po czym przewieźli ją na sygnale do szpitala.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Droga krajowa nr 62 była zablokowana przez wiele godzin. Policjanci wyznaczyli objazdy i rozpoczęli szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, aby ustalić dokładny przebieg wypadku.

Pościg za łosiem.

40-latka zmarła w szpitalu. Łoś uciekł do lasu

W poniedziałek nadeszły tragiczne wieści. Podkomisarz Monika Jakubowska, oficer prasowy płockiej policji, przekazała, że 40-letnia motocyklistka zmarła w szpitalu. Mimo wysiłków personelu medycznego jej obrażenia okazały się śmiertelne. Łoś uczestniczący w zderzeniu przetrwał wypadek i uciekł do lasu.

Policja apeluje o ostrożność

Kolizje z dziką zwierzyną to jedne z najbardziej ryzykownych sytuacji na drogach, a ich konsekwencje są szczególnie dotkliwe dla motocyklistów. Kierowcy jednośladów, w przeciwieństwie do osób w autach, nie mają wokół siebie karoserii chroniącej przed uderzeniem. Specjaliści od bezpieczeństwa ruchu drogowego przypominają, że dzikie zwierzęta, w tym potężne łosie, mogą pojawić się na jezdni w ułamku sekundy. Do wtargnięć najczęściej dochodzi w pobliżu lasów, łąk oraz na obrzeżach miast, a ryzyko rośnie po zmroku i w nocy, gdy widoczność jest słabsza.

Mundurowi nieustannie apelują do kierowców o wzmożoną czujność, zwłaszcza na trasach biegnących przez tereny niezabudowane i leśne. Kluczowe jest zwracanie uwagi na znaki ostrzegawcze i redukowanie prędkości. W takich sytuacjach nawet sekunda nieuwagi może kosztować życie.