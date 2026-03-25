Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-25 14:32

Cóż za niezwykły gość! W Kampinoskim Parku Narodowym można spotkać białego łosia, a właściwie jeszcze łoszaka. Młode zwierzę zaskakuje swoim niecodziennym wyglądem. Czy to łoś-albinos? Leśnicy podkreślają, że zdecydowanie nie. Dlaczego więc tak wyróżnia się na tle innych łosi? Odpowiedź w artykule.

Biały łoszak w Kampinoskim Parku Narodowym

Zdjęcia wyjątkowego zwierzęcia pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego opublikowali w mediach społecznościowych. Patrząc na fotografie, aż przecieramy oczy ze zdziwienia. Tak, to biały łoś! A właściwie jeszcze łoszak. Młodzieńca spacerującego pomiędzy drzewami obiektyw aparatu uchwycił w niedzielę, 22 marca.

Pierwsza myśl: to łoś albinos! Nic jednak bardzie mylnego. „Nie jest albinosem, lecz – jak w przypadku opisywanego przez nas dwa lata temu dorosłego osobnika – prezentuje formę leucystyczną. Oznacza to, że zwierzę częściowo utraciło barwę na różnych częściach ciała, z wyjątkiem oczu. To właśnie ta subtelna różnica jest kluczowa – ciemne, bystre oczy odróżniają go od osobników dotkniętych albinizmem, co w świecie natury często wiąże się z lepszą kondycją wzroku i większą odpornością na światło słoneczne” - wyjaśniają leśnicy.

Jak dodają, „leucyzm jest rzadką anomalią genetyczną, która sprawia, że tradycyjna, ciemna „suknia” łosia przybiera barwy od jasnokremowej po niemal czystą biel”.

Widzisz łosia? Nie podchodź!

Leśnicy z Kampinoskiego Parku Narodowego w obszernym wpisie na Facebooku uspokajają, że chociaż jasna sylwetka młodego łoszaka trudniej wtapia się w leśne tło, to ten egzemplarz radzi sobie dobrze.

Przypominają również, by podczas spotkania z białym łosiem zachować odrobinę zdrowego rozsądku. „Wyjątkowa uroda tego zwierzęcia nie zwalnia nas z obowiązku zachowania ostrożności. Jeśli dopisze Wam szczęście i spotkacie go na szlaku, podziwiajcie go z bezpiecznego dystansu. Nie płoszcie go i nie próbujcie podchodzić bliżej – pozwólmy mu spokojnie dorastać w sercu Puszczy, która jest jego domem” - apelują.

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym
