Karambol na A2! Trasa do Warszawy zablokowana

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-05-10 18:32

Poważne problemy czekają na kierowców podróżujących autostradą A2 przez województwo mazowieckie. W niedzielne popołudnie na odcinku pomiędzy Skierniewicami oraz Grodziskiem Mazowieckim doszło do zderzenia pięciu pojazdów. Droga w stronę stolicy jest całkowicie nieprzejezdna. Podróżujący muszą przygotować się na objazdy i korki, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że paraliż komunikacyjny zajmie służbom parę godzin.

Autostrada A2 pod Siedlca.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Dwie równoległe, wielopasmowe autostrady rozciągają się w głąb kadru, tworząc symetryczną kompozycję. Wzdłuż pobocza każdej z jezdni, na obszarach budowy lub remontu, rozmieszczone są ciężkie maszyny drogowe, prawdopodobnie walce, intensywnie oświetlone jaskrawymi, pomarańczowymi światłami. Pasmo zachodzącego słońca, przechodzące od błękitu przez fiolet do intensywnych pomarańczowych i czerwonych odcieni, zajmuje górną część obrazu, z rozległymi, cienkimi chmurami. W oddali, na horyzoncie, widoczne są zarysy lasu i pól, a gdzieniegdzie migają światła miejskie.

Wypadek na autostradzie A2 w okolicach węzła Wiskitki. Blokada trasy w stronę stolicy

Kierowcy wracający z weekendu autostradą A2 w stronę stolicy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na mazowieckim odcinku trasy są gigantyczne problemy. W niedzielę 10 maja o godzinie 17.35 doszło do masowego zderzenia na 419. kilometrze tej drogi, tuż obok węzła Wiskitki. Aż pięć aut zderzyło się podczas jazdy w stronę Warszawy. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potwierdzili, że całkowicie zablokowany jest przejazd w kierunku stolicy. Ratownicy i policjanci działają na miejscu wypadku, aby jak najszybciej przywrócić płynność ruchu. Obecnie brakuje oficjalnych komunikatów dotyczących ewentualnych poszkodowanych i dokładnych przyczyn tego groźnego karambolu. Funkcjonariusze wraz ze służbami drogowymi badają szczegóły niedzielnego wypadku.

Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?

Koniec utrudnień na autostradzie A2 przewidywany jest na wieczór

Zdarzenie wywołało komunikacyjny paraliż dla wszystkich zmierzających autostradą A2 do Warszawy, a przed miejscem zderzenia błyskawicznie uformował się wielki korek. Podróżni są zmuszeni do wybrania alternatywnych tras lub spędzenia długiego czasu w korku. Komunikaty GDDKiA sugerują, że droga powinna być w pełni przejezdna dopiero w okolicach godziny 20.35. Ostateczny czas zależy jednak od sprawności akcji ratunkowej oraz szybkości odholowania rozbitych aut z jezdni. Główna trasa prowadząca do stolicy bywa mocno obciążona w weekendowe popołudnia, dlatego nawet drobne stłuczki generują tam ogromne zatory.

Karambol w Łomiankach. Szokujące informacje prokuratury. Kierowca wypił litr wódki!
autostrada
autostrada A2