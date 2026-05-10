Karambol na A2! Trasa do Warszawy zablokowana

Wypadek na autostradzie A2 w okolicach węzła Wiskitki. Blokada trasy w stronę stolicy

Kierowcy wracający z weekendu autostradą A2 w stronę stolicy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na mazowieckim odcinku trasy są gigantyczne problemy. W niedzielę 10 maja o godzinie 17.35 doszło do masowego zderzenia na 419. kilometrze tej drogi, tuż obok węzła Wiskitki. Aż pięć aut zderzyło się podczas jazdy w stronę Warszawy. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potwierdzili, że całkowicie zablokowany jest przejazd w kierunku stolicy. Ratownicy i policjanci działają na miejscu wypadku, aby jak najszybciej przywrócić płynność ruchu. Obecnie brakuje oficjalnych komunikatów dotyczących ewentualnych poszkodowanych i dokładnych przyczyn tego groźnego karambolu. Funkcjonariusze wraz ze służbami drogowymi badają szczegóły niedzielnego wypadku.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

Koniec utrudnień na autostradzie A2 przewidywany jest na wieczór

Zdarzenie wywołało komunikacyjny paraliż dla wszystkich zmierzających autostradą A2 do Warszawy, a przed miejscem zderzenia błyskawicznie uformował się wielki korek. Podróżni są zmuszeni do wybrania alternatywnych tras lub spędzenia długiego czasu w korku. Komunikaty GDDKiA sugerują, że droga powinna być w pełni przejezdna dopiero w okolicach godziny 20.35. Ostateczny czas zależy jednak od sprawności akcji ratunkowej oraz szybkości odholowania rozbitych aut z jezdni. Główna trasa prowadząca do stolicy bywa mocno obciążona w weekendowe popołudnia, dlatego nawet drobne stłuczki generują tam ogromne zatory.