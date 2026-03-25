Nocny dramat w miejscowości Raj. Samochód wpadł do rowu, nie żyje młody kierowca

Dramatyczne zdarzenie na mazowieckiej trasie

Dramat rozegrał się w środę, 25 marca, chwilę po północy na trasie wojewódzkiej numer 747. Na wysokości miejscowości Raj w powiecie lipskim doszło do niezwykle groźnego w skutkach zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki BMW.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni kierujący samochodem osobowym marki BMW nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego przejechał przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym, stracił panowanie nad pojazdem i pokonując bariery ochronne wypadł z drogi i zjechał z wysokiego pobocza do przydrożnego rowu” - przekazała st. asp. Monika Karasińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

Śmierć 28-latka i interwencja LPR w miejscowości Raj

Skutki tego nocnego zdarzenia drogowego okazały się katastrofalne. Prowadzący auto 28-latek poniósł śmierć na miejscu, a rannych zostało troje jego pasażerów. Mundurowi z Lipska przekazali, że dwoje z nich, czyli 22-latka oraz 25-letni mężczyzna, doznało obrażeń, które na szczęście nie zagrażają ich życiu. Znacznie gorzej wygląda jednak sytuacja trzeciej pasażerki. Ze względu na krytyczny stan zdrowia 19-latki na miejsce wezwano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała poszkodowaną specjalistycznym śmigłowcem do szpitala.

Policja bada przyczyny nocnego koszmaru w pow. lipskim

Teren tragicznego wypadku został sprawnie zabezpieczony przez wezwane na miejsce jednostki ratownicze oraz śledczych. Czynności operacyjne prowadzono pod bezpośrednim nadzorem obecnego tam prokuratora, który dbał o prawidłowy przebieg wstępnych oględzin. Przedstawicielka lipskiej komendy, starsza aspirant Monika Karasińska, krótko odniosła się do dalszych działań lokalnych mundurowych. Policjantka zwróciła również uwagę na konieczność rozwagi podczas podróży.

„Trwają czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia”

Funkcjonariuszka wystosowała na koniec oficjalny komunikat do wszystkich zmotoryzowanych uczestników ruchu.

„Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni”

Wypadek na autostradzie A4