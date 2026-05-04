18-letnia Karolina zmarła przed maturą. Zasłabła w warszawskim autobusie

Dramatyczne chwile w warszawskim autobusie

Piątkowego wieczoru, 24 kwietnia, na warszawskich Alejach Jerozolimskich rozegrał się prawdziwy dramat. Miejski autobus linii 517 zahamował kilkanaście metrów przed wyznaczonym przystankiem, tuż obok siedziby fundacji UNITERS. Osoby będące na miejscu zdarzenia relacjonowały, że w pojeździe komunikacji miejskiej niespodziewanie zasłabła nastoletnia pasażerka.

„W środku młoda dziewczyna straciła przytomność” - przekazywała fundacja.

Sytuacja błyskawicznie stała się niezwykle groźna, ponieważ 18-latka przestała oddychać i doszło u niej do nagłego zatrzymania krążenia. Kierowca pojazdu, pan Andrzej, zareagował natychmiastowo. Mężczyzna przerwał kurs i od razu podjął się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą kontynuował bez przerwy aż do momentu zjawienia się ratowników medycznych.

„Reanimował ją aż do przyjazdu karetki, zachowując spokój, instruował ludzi, co i jak mają robić” - relacjonowano.

Jak później ustalono, kierujący autobusem nigdy wcześniej nie znalazł się w podobnych okolicznościach. Pomimo braku doświadczenia, postępował z niezwykłym profesjonalizmem i potrafił skutecznie zaangażować innych pasażerów do pomocy w akcji ratunkowej.

Gdy na miejsce dotarła załoga pogotowia ratunkowego, specjaliści przejęli walkę o życie nastolatki. Dzięki wysiłkom ratowników u młodej dziewczyny udało się przywrócić bicie serca. W stanie określanym jako krytyczny przetransportowano ją do placówki medycznej, gdzie personel kontynuował dramatyczną walkę o jej przetrwanie.

„Każda sekunda ma znaczenie” - przypominano w relacjach świadków.

Tragiczny finał akcji ratunkowej 18-letniej Karoliny

Niestety, po upływie zaledwie kilku dni napłynęły niezwykle ponure wieści. We wtorek, 28 kwietnia, 18-letnia Karolina zmarła w szpitalu. Wiadomo, że nastolatka była uczennicą czwartej klasy w warszawskim liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi i znajdowała się w trakcie przygotowań do tegorocznych egzaminów maturalnych.

Warszawska szkoła żegna zmarłą nastolatkę

Przedstawiciele placówki edukacyjnej opublikowali niezwykle wzruszający wpis pożegnalny w mediach społecznościowych.

„Jeszcze 24 kwietnia była z nami podczas uroczystego zakończenia roku klas czwartych, pełna planów, nadziei i marzeń” - napisano.

„Trudno pogodzić się z myślą, że Jej droga została przerwana tak nagle i niespodziewanie” - dodano.

W opublikowanych wspomnieniach zaznaczono, że Karolina charakteryzowała się „ciepłem, życzliwością oraz wrażliwością”, a jej uczestnictwo w życiu szkoły „wyryło niezatarte piętno na szkolnej społeczności”. Rówieśnicy 18-latki aktywnie włączyli się w działania pomocowe, inicjując zbiórkę krwi dla potrzebującej koleżanki. Wiadomo również, że zmarła dziewczyna przynależała do jednej z parafii na terenie Warszawy.