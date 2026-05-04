Kultowy dom z „Rodziny Zastępczej” po latach. Zobacz, jak zmieniła się willa Kwiatkowskich

"Rodzina zastępcza" - gdzie kręcono słynny serial? Gdzie znajduje się dom Kwiatkowskich i Alutki?

"Rodzina zastępcza" miała swoją premierę na antenie telewizji Polsat zimą 1999 roku. Mimo upływu lat ten serial wciąż ma liczne grono fanów, którzy z chęcią oglądają powtórki odcinków i zachwycają się kultową produkcją z lat 2000.

Nie wszyscy wiedzą, że serial realizowany był w prawdziwych wnętrzach domów - jedynie pierwsze 25 odcinków tworzono w studio przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. Potem ekipa przeniosła się do autentycznych lokalizacji na terenie stołecznej dzielnicy Wawer (osiedle Radość)

Dom Kwiatkowskich "zagrała" nieruchomość przy ulicy Frezji 15, zaś rezydencję Alutki i Jędruli kreowano w sąsiednim budynku przy ul. Frezji 19. Co więcej, w tym samym domu kręcono ujęcia do scen rozgrywających się w serialowym mieszkaniu Kuby i Majki, a także w kawiarence internetowej [email protected].

Latem tego roku udaliśmy się z aparatem pod adres, gdzie powstawała "Rodzina zastępcza". Jak się okazało, w tym miejscu naprawdę niewiele się zmieniło i fani serialu mogą odbyć prawdziwą podróż w czasie, widząc miejsca znane z telewizji na własne oczy.

Co ciekawe, po zakończeniu produkcji "dom Kwiatkowskich" został wystawiony na sprzedaż i kupili go... wierni fani serialu, których marzeniem było zamieszkać w tych wnętrzach. Tak też się stało.

"Rodzina zastępcza" podbiła serca Polaków

Serial "Rodzina zastępcza" był emitowany na antenie telewizji Polsat przez 10 lat - od 1999 do 2009 roku. Łącznie doczekał się 329 odcinków skupionych w 17 seriach. Jego szczególna popularność to zasługa wielu czynników:

barwnych postaci i świetnej obsady aktorskiej z m.in. Piotrem Fronczewskim, Gabrielą Kownacką, Jarosławem Boberkiem i Joanną Trzepiecińską

(za który odpowiadali m.in. twórcy "Rancza": Andrzej Grembowicz i Jerzy Niemczuk) poważnej tematyki ujętej w łagodne, pełne humoru ramy (serial poruszał m.in. wątek funkcjonowania rodzin zastępczych oraz tolerancji dla mniejszości etnicznych i kulturowych)

(za który odpowiadali m.in. twórcy "Rancza": Andrzej Grembowicz i Jerzy Niemczuk) poważnej tematyki ujętej w łagodne, pełne humoru ramy (serial poruszał m.in. wątek funkcjonowania rodzin zastępczych oraz tolerancji dla mniejszości etnicznych i kulturowych)

Zobacz, jak dziś prezentuje się dom z "Rodziny zastępczej":

