Ci uczniowie napiszą maturę 2026 inaczej niż wszyscy! Jest ich aż 8 tysięcy

Matura 2026 - jak wygląda matura w Chmurze?

Matura 2026 dla tysięcy uczniów będzie wyglądać zupełnie inaczej niż w tradycyjnym systemie edukacji. Maturzyści Szkoły w Chmurze nie piszą egzaminów w salach gimnastycznych czy klasach. Zamiast tego mają zapewnione warunki na poziomie centrów konferencyjnych.

Ponad 8 tysięcy maturzystów Szkoły w Chmurze przystąpi dziś do egzaminu dojrzałości w specjalnie przygotowanych miasteczkach maturalnych, które powstały w Warszawie oraz w Poznaniu. "Kameralną" formę egzaminu przewidziano w Kutnie, gdzie do matury podejdzie 60 uczniów.

Największa strefa egzaminacyjna została zorganizowana w Warszawie na Stadionie Miejskim Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 3. To właśnie tam egzamin napisze ponad 5 tysięcy maturzystów! W Poznaniu do matury przystąpi około 3,2 tysiąca osób. Organizatorzy zapewniają, że zadbali nie tylko o przestrzenie egzaminacyjne spełniające najwyższe standardy, ale również o komfort uczniów oraz ich bliskich.

Strefa rodzinna w Warszawie. Bliscy wspierają maturzystów

W warszawskim miasteczku maturalnym powstała także specjalna strefa rodzinna. To miejsce, w którym rodzice, rodzeństwo i przyjaciele maturzystów mogą spędzić czas, wspierając zdających w jednym z najważniejszych dni ich edukacyjnej drogi. Dodatkowo przygotowano przestrzeń do rozmów z przedstawicielami środowiska edukacji domowej, co dla wielu osób może być okazją do poznania tej alternatywnej formy nauki z bliska.

Szkoła w Chmurze to obecnie największy organizator edukacji domowej w Polsce oraz dynamicznie rozwijający się ruch społeczny promujący nowoczesne podejście do nauki.