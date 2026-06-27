Śmiertelny wypadek motocyklisty. 26-latek zginął na miejscu!

W piątkową noc (26 czerwca) doszło tam do fatalnego w skutkach incydentu drogowego, w którym uczestniczył młody kierowca jednośladu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując motocyklem typu cross, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego zjechał z drogi i uderzył w przydrożne barierki – przekazała asp. Monika Księżopolska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Po otrzymaniu zgłoszenia pod wskazany adres zadysponowano jednostki ratunkowe. Medycy walczyli o życie poszkodowanego, jednak liczne obrażenia ciała sprawiły, że pomoc medyczna okazała się niestety bezskuteczna.

Mimo natychmiastowo podjętej reanimacji, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – poinformowała rzecznik.

Funkcjonariusze pracujący przy tej sprawie potwierdzili, że zmarły mężczyzna dysponował wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami do poruszania się tego typu pojazdem. Postępowanie nadzorowane przez lokalnego prokuratora ma na celu zrekonstruowanie dokładnego przebiegu zdarzeń i wykazanie bezpośrednich przyczyn tej drogowej tragedii.

Sezon motocyklowy w pełni, a na drogach panuje wzmożony ruch. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz respektowanie przepisów prawa – apeluje asp. Księżopolska.