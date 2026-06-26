Między 26 a 28 czerwca, region mazowiecki otwiera sezon wodny na dobre. Właśnie w sobotę, 27 czerwca, kilkanaście dużych akwenów i miejskich stref relaksu uruchamia strzeżone stanowiska ratownicze dla plażowiczów. Osoby spędzające ten czas w samej stolicy nie mają jednak tak szerokiego wyboru.

Kąpieliska w Warszawie. Jeziorko Czerniakowskie to jedyny oficjalny akwen

Warszawa posiada bogatą ofertę piaszczystych terenów rekreacyjnych wzdłuż Wisły, jednak Główny Inspektorat Sanitarny dopuszcza do użytku zaledwie jedno w pełni bezpieczne miejsce.

Jeziorko Czerniakowskie na Mokotowie rozpoczęło przyjmowanie plażowiczów już 7 czerwca 2026 roku. Jest to jedyna lokalizacja w stolicy, gdzie służby sanitarne regularnie badają jakość wody, a nad bezpieczeństwem pływających czuwają wykwalifikowani ratownicy. W nadchodzący weekend można spodziewać się tam ogromnego oblężenia.

Inne popularne lokalizacje nad rzeką, takie jak Poniatówka czy praskie brzegi, doskonale sprawdzają się podczas słonecznych kąpieli. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązuje tam bezwzględny zakaz wchodzenia do Wisły z powodu niezwykle niebezpiecznych prądów wodnych.

Gdzie nad wodę pod Warszawą? Lista bezpiecznych plaż na Mazowszu

Osoby pragnące opuścić miejski zgiełk mają w ten weekend przed sobą bardzo bogatą ofertę wyjazdową.

Dzika Plaża w Nieporęcie nad Zalewem Zegrzyńskim funkcjonuje od 13 czerwca i jest dostępna dla gości każdego dnia .

. Plaża Miejska w Serocku przy ulicy Retmańskiej ruszyła z sezonem 26 czerwca, oferując nowoczesną infrastrukturę.

Glinianka Hosera w Pruszkowie rozpoczyna pracę 27 czerwca i cieszy się uznaniem mieszkańców zachodnich okolic stolicy.

Glinianki Zielonka otwierają strzeżone obszary 27 czerwca, stanowiąc wschodnią oazę spokoju.

Kąpielisko Krubin w Ciechanowie startuje 27 czerwca, czekając na plażowiczów z północy województwa.

Kąpielisko Miejskie nad Zalewem Muchawka w Siedlcach od 27 czerwca zapewnia pełne zaplecze do wodnego relaksu .

. Kąpielisko Miejskie SOBÓTKA w Płocku rusza 27 czerwca, przyciągając pięknym krajobrazem.

Kąpielisko na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim kusi od 27 czerwca świetnymi pomostami.

Kąpieliska nr 1 i nr 2 Borki w Radomiu uruchomiły ratownicze dyżury tuż przed weekendem, dokładnie 26 czerwca.

Zalew Żyrardowski przyjmuje gości codziennie od 200 czerwca, zachwycając ogromną przestrzenią.

Kozienice oraz Kąpielisko Staw Górny w Pionkach są w pełni przygotowane na weekendowy napływ turystów na południu regionu.

na południu regionu. Plaże Miejskie w Pułtusku i Wyszkowie udostępniają wyznaczone rzeczne strefy od 27 czerwca.

ZACISZE BIS w Koszelówce i Zalew Miejski w Makowie Mazowieckim zaczynają sezon w sobotę, 27 czerwca.

Kąpielisko w Kącku koło Wiązowny oraz plaża w Ostrołęce działają z ratownikami przez cały tydzień.

Zalew Łosicki zaprasza miłośników wody od 27 czerwca.

Dojazd nad wodę z Warszawy. Najszybsze trasy nad zalewy

Ze względu na ogromne zainteresowanie jedynym mokotowskim akwenem, warto rozważyć wyjazd poza miasto. Wybraliśmy pięć miejsc z naszej listy, do których dotarcie z aglomeracji nie wymaga wielogodzinnego stania w uciążliwych korkach:

Glinianki Zielonka to idealny wybór dla prawobrzeżnej strony miasta. Mieszkańcy Pragi i Targówka dojadą tam autem w 20 minut, a podróż koleją z dworca Warszawa Wileńska zajmuje zaledwie kwadrans.

to idealny wybór dla prawobrzeżnej strony miasta. Mieszkańcy Pragi i Targówka dojadą tam autem w 20 minut, a podróż koleją z dworca Warszawa Wileńska zajmuje zaledwie kwadrans. Dzika Plaża w Nieporęcie bywa zatłoczona, ale startując z Żoliborza lub Białołęki wczesnym rankiem, można dotrzeć na miejsce w pół godziny. Kursują tam również podmiejskie linie autobusowe.

bywa zatłoczona, ale startując z Żoliborza lub Białołęki wczesnym rankiem, można dotrzeć na miejsce w pół godziny. Kursują tam również podmiejskie linie autobusowe. Glinianka Hosera w Pruszkowie jest świetnie skomunikowana z Ursusem, Bemowem i Włochami. Przejazd Alejami Jerozolimskimi lub autostradą A2 potrwa maksymalnie 25 minut.

w Pruszkowie jest świetnie skomunikowana z Ursusem, Bemowem i Włochami. Przejazd Alejami Jerozolimskimi lub autostradą A2 potrwa maksymalnie 25 minut. Kąpielisko w Kącku to świetna propozycja dla mieszkańców Wilanowa i Wawra. Trasą S17 oraz południową obwodnicą można tam dotrzeć w 25 minut.

to świetna propozycja dla mieszkańców Wilanowa i Wawra. Trasą S17 oraz południową obwodnicą można tam dotrzeć w 25 minut. Zalew Żyrardowski jest doskonały dla osób z Ochoty czy Mokotowa. Samochodowa wycieczka z okolic Dworca Zachodniego zajmuje 40 minut, a pociąg z Warszawy Centralnej pokonuje tę trasę w pół godziny.

Upały w Polsce. Służby apelują o ostrożność nad wodą

Temperatury sięgające 34 stopni Celsjusza stanowią ogromne obciążenie dla ludzkiego organizmu. Ratownicy przypominają o kluczowych zasadach bezpieczeństwa:

Szok termiczny to ogromne zagrożenie. Po długim przebywaniu na słońcu należy stopniowo przyzwyczajać organizm do chłodnej wody.

Spożywanie alkoholu drastycznie pogarsza motorykę ciała. Na plażach powinna obowiązywać całkowita trzeźwość.

Ochrona przed udarem słonecznym wymaga regularnego nawadniania, noszenia czapek oraz stosowania kremów ochronnych.