8-latek utonął w zalewie! Ojciec był pijany

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Kinga Furch
Kinga Furch
2026-06-26 13:01

Wieczorny wypoczynek nad zalewem w Zwoleniu zakończył się dramatem. Spod wody wyciągnięto 8-letniego chłopca. Mimo długiej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Z ustaleń wynika, że nad wodą chłopiec przebywał z ojcem, który miał około promila alkoholu w organizmie.

Policjant w białej koszulce z napisem POLICJA na plecach, obserwujący wodę przez lornetkę, stoi tyłem do obserwatora, na tle rzeki i zielonej roślinności. Ta fotografia symbolizuje poszukiwania i apel o ostrożność, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: KMP Toruń zdjęcie ilustracyjne
  • 8-letni chłopiec zniknął pod wodą, mimo reanimacji nie udało się go uratować.
  • Nad zalewem dzieckiem opiekował się ojciec, który miał około promila alkoholu.
  • Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Kąpielisko z ratownikami rusza dopiero 1 lipca.
Góra Kalwaria. Szkoła tragicznie zmarłego Saszy w żałobie po utonięciu.

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Dramat nad zalewem

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w czwartek wieczorem nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Służby otrzymały zgłoszenie o 8-letnim chłopcu, który zniknął pod powierzchnią wody. Po wydobyciu dziecka natychmiast rozpoczęto reanimację, jednak mimo wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować.

Ojciec był pod wpływem alkoholu

Jak ustalono, nad zalewem chłopiec przebywał z ojcem. Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie około jednego promila alkoholu. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci.

Ratowników jeszcze nie było

Do tragedii doszło tuż przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Choć w wakacje nad zalewem działa strzeżone kąpielisko z ratownikami, w tym roku rozpocznie ono działalność dopiero 1 lipca.

O szczegółach mówiła reporterka Radia ESKA Kinga Furch.

- Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą. Jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z ośmiolatkiem przebywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.

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Strażacy apelują o rozwagę

Po tragedii strażacy ze Zwolenia przypominają, że większości utonięć można zapobiec. Apelują, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i nie przeceniać swoich umiejętności. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci, które nad wodą powinny przez cały czas pozostawać pod opieką dorosłych. Ważne jest także przestrzeganie poleceń ratowników oraz zakładanie kamizelek asekuracyjnych podczas korzystania ze sprzętu pływającego. W razie zagrożenia trzeba natychmiast wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Strażacy podkreślają, że nad wodą o bezpieczeństwie często decydują rozsądek i szybka reakcja.

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