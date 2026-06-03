Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny! Klasycy polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie

Taka wiadomość na bank zelektryzuje każdego fana polskiego rapu! Kultowa Molesta Ewenement zapowiada 30. urodziny i zaprasza wszystkich fanów na wspólne świętowanie. W sobotę 27 czerwca widzimy się wszyscy na Letniej Scenie Progresji na warszawskim Bemowie, aby wraz z Włodim, Vieniem, Wilkiem i Pelsonem celebrować dorobek i twórczość jednego z najważniejszych składów w historii polskiego rapu.

To będzie wieczór pełen hiphopowej klasyki, która ukształtowała całe pokolenie! Od “Skandalu”, poprzez “Ewenement” i “Taką płytę”, aż po specjalny urodzinowy set na 20. urodziny albumu “Nigdy nie mów nigdy”. Nie zabraknie też kanonicznych numerów z “Molesty + Kumple”, trylogii “Autentyków” Vienia z Pelsonem, “Radia Ewenement 5G FM”, a także solowych i kooperacyjnych projektów Moleściaków z ostatnich dekad. Taki jubileuszowy koncert już się więcej nie powtórzy, a wiele z tych odkopanych klasyków usłyszycie tylko ten jeden jedyny raz na Letniej Scenie Progresji.

i Autor: organizator/ Materiały prasowe

Oczywiście 30. urodziny Molesty Ewenement nie mogą się odbyć bez zaprzyjaźnionych artystów. Gościnny udział w wydarzeniu potwierdziła śmietanka hiphopowych wykonawców z całej Polski. Personalia tej mocnej i wielopokoleniowej ekipy poznamy już wkrótce!

Bilety na ten jubileuszowy koncert będą dostępne od 18.03 od godziny 12:00 za pośrednictwem serwisu Allegro Smart oraz od 19.03 od godziny 10:00 na stronie bileterii eBilet.

27.06.2026, Letnia Scena Progresji